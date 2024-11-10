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TPBL》聯盟史上第一人！丁聖儒大三元率戰神力退攻城獅終止開季4連敗

2024/11/10 19:21

丁聖儒。（TPBL提供）丁聖儒。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕尋求開胡的台北台新戰神，今由當家控衛丁聖儒扛起重擔，繳出15分大三元，也成為新聯盟第一人，幫助球隊以94：84力退攻城獅，終於奪下本季首勝。

上季在T1聯盟勇奪亞軍的戰神開季陷入4連敗低潮，今上半場團隊手感依舊不佳，整體命中率僅35.4%，一度落後多達12分，打完前兩節陷入41：48的劣勢，以塞瑟夫攻下11分最佳，攻城獅洋將米克獅拿下11分，克拉挹注9分。

塞瑟夫。（TPBL提供）塞瑟夫。（TPBL提供）

易籃再戰，戰神在丁聖儒的穿針引線下追到60：60扳平戰局，並在此節尾聲靠狀元雷蒙恩的壓哨2分球，以67：66帶著1分領先進入決勝節。攻城獅末節繼續陷入迷航，只剩克拉一人輸出，戰神則在丁聖儒單節送出5助攻下，以10分差收下逆轉勝。

丁聖儒此役繳出15分、11籃板、12助攻，成為新聯盟第一位完成大三元的球員，他表示，無論個人數據如何，球隊贏球最重要，很高興可以終止連敗。

米勒與塞瑟夫都有19分演出，陳文宏貢獻15分，奧利佛13分、11籃板。

攻城獅方面，克拉貢獻全隊最高22分，米克獅13分，高國豪11分是本土最佳。

丁聖儒（左）對位高國豪。（TPBL提供）丁聖儒（左）對位高國豪。（TPBL提供）

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