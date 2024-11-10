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足球》梅西進球也沒用！ 龍頭邁阿密國際慘遭爆冷、季後賽首輪就淘汰

2024/11/10 19:53

梅西率領的邁阿密國際被下剋上大爆冷淘汰。（今日美國）梅西率領的邁阿密國際被下剋上大爆冷淘汰。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕美國職業足球大聯盟（MLS）季後賽，本季拿下22勝4敗8和，由阿根廷傳奇球星梅西（Lionel Messi）率領的邁阿密國際，在季後賽首輪面對外卡上來，東區第九名的亞特蘭大聯足球俱樂部，竟以2：3爆冷慘遭淘汰。

梅西今天雖然有踢進1球，幫助邁阿密國際在下半場追平亞特蘭大，不過亞特蘭大在第76分鐘踢進關鍵致勝球，以3：2擊敗邁阿密國際奪勝，並以2勝1敗淘汰邁阿密國際，成功挺進下一輪的季後賽。

邁阿密國際在第一戰以2：1取勝聽牌，但第二場以1：2不敵對手遭扳平戰局，今天再以2：3輸球，慘遭爆冷淘汰，梅西的季後賽之旅也戛然告終。

邁阿密國際在本季例行賽34場一共踢進74分，寫下MLS新記錄。本季邁阿密國際拿下22勝4敗8和，早在10月3日就已經確定拿下東區冠軍，結果季後賽卻在首輪面對東區排名第9的亞特蘭大聯爆冷輸球。

邁阿密國際總教練馬蒂諾（Gerardo Martino）賽後表示，這個賽季有好有壞：「如果考量到我們在季後賽所受到的期待，很明顯我們太快被淘汰了。球員們很難過，因為他們受到了很多的期待但是卻沒辦法實現。」

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