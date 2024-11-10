PLG》谷毛唯嘉砍最高23分 獵鷹擋住勇士大反攻奪首勝

台鋼獵鷹谷毛唯嘉三分得手。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台鋼獵鷹今作客富邦勇士，竟浪費上半場最多25分領先，在決勝節一度被超車，最後關頭成功頂住壓力，在谷毛唯嘉單節獨攬9分帶領下，助隊以99：93擊敗勇士，收下隊史在PLG首勝。

勇士前役擊敗桃園領航猿，今天要在主場拚2連勝，但面對獵鷹卻陷入苦戰，開局被對手打出8：0攻勢，而獵鷹在首節三分球神準，全隊9投6中，白薩、郭少傑和赤崁都包辦8分，助隊在首節打完取得18分領先。

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第2節獵鷹火力依舊，一度領先超過20分，勇士替補上陣的張鎮衙單節獨攬6分，嘗試緊追，半場打完勇士以暫時以33：49落後。

勇士第3節試圖反攻，林志傑單節飆進2顆三分球、包辦8分，加上張鎮衙在外線開火，率隊追到8分落後。這股氣勢也延續到決勝節，威希連拿5分，助隊追到3分落後。

台鋼獵鷹赤崁（左）與臺北富邦勇士威希（右）對位。（記者陳志曲攝）

終場前5分鐘，周桂羽飆進三分球又在罰球線上連拿2分，勇士一舉超前，獵鷹則靠著呂冠霆切入拿下兩分再度扳平。

隨後獵鷹洋將翟蒙籃下搶分加上罰球線上得分，助隊取得5分優勢，金恩在下一波進攻造成對方犯規，兩罰中1，勇士仍有4分落後，但採取犯規戰術未果，無緣上演逆轉秀。

獵鷹今天6人得分上雙，谷毛唯嘉繳出全隊最高23分、4籃板，赤崁19分、14籃板，白薩15分；勇士威希拿下全隊最高22分、18籃板，金恩18分，林志傑進帳11分。

台鋼獵鷹谷毛唯嘉三分得手。（記者陳志曲攝）

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