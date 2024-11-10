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TPBL》夢想家元老吳松蔚回首籃球路很知足 期許新生代球員珍惜舞台

2024/11/10 20:25

夢想家為吳松蔚舉辦引退儀式。（夢想家提供）夢想家為吳松蔚舉辦引退儀式。（夢想家提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家今在中場時間為元老球員吳松蔚舉辦引退儀式，邀請他的祖母、恩師謝玉娟到場獻上祝福，對於31歲就決定卸下戰袍，他坦言雖然有遺憾也有捨不得，「但我已經非常滿足了。」

來自雲林縣飛沙村的吳松蔚由阿嬤一手帶大，隨後就讀三民家商、義守大學，2014年因參與實境節目「打出名堂」且成功獲選決賽MVP，自此有了「名堂哥」的外號。

吳松蔚結束UBA生涯後，由於身材條件不出色，並未投入SBL選秀，2017年寶島夢想家成立之際，他接受時任領隊陳建州邀請，決定再給自己一次機會，成為夢想家建隊元老之一。

吳松蔚自小雙親離異，父親因吸毒反覆進出監獄，阿公會對阿嬤家暴，吳松蔚今回首籃球路時，坦言最要感謝的人，就是一手拉拔自己長大的阿嬤，「她一個人把我養大，真的很感謝她。」

夢想家為吳松蔚舉辦引退儀式。（夢想家提供）夢想家為吳松蔚舉辦引退儀式。（夢想家提供）

從無意投身職業賽場，到如今在新聯盟的舞台舉辦引退儀式，吳松蔚說，「沒想到就這麼走了7年，我的籃球路滿特別的，中斷了幾次，包括小時候因為家庭狀況，大學時期又遇到爸爸的狀況，大學後也一度沒辦法往上打，我想跟自己講的是，我要知足了，我其實遇到很多貴人，所以這條路走得還不錯。」

吳松蔚表示，31歲可能還是很多球員的巔峰年紀，但自己出於家庭考量選擇退役，「我想得比較遠一點，也希望在其他領域有好的發展。」到了真正要告別舞台的這一刻，他說，「當然還是會有一點點遺憾和捨不得，但這是我想好的路跟考慮過的選擇，我已經非常滿足了。」

吳松蔚經歷曲折籃球生涯，對於目前台灣籃壇的發展也有感而發，「現在的球員真的要很珍惜，過去（林）志傑、壘哥（田壘）他們那個時代一定更辛苦，希望大家都要珍惜籃球給你的一切，現在的舞台勢必更競爭但也更漂亮，希望有夢的人不要輕易放棄。」

夢想家為吳松蔚舉辦引退儀式。（夢想家提供）夢想家為吳松蔚舉辦引退儀式。（夢想家提供）

夢想家為吳松蔚舉辦引退儀式。（夢想家提供）夢想家為吳松蔚舉辦引退儀式。（夢想家提供）

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