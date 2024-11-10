12強》砲轟三振過大谷的捷克投手！ 日本四番率隊9：0大勝（影音）

日本四番森下翔太敲出2分砲。（圖片取自日本武士X）

〔體育中心/綜合報導〕日本與捷克連續2天在名古屋巨蛋舉行世界12強熱身賽，日本今天在四番森下翔太首打席2分砲帶領下，終場日本以9：0大勝捷克。

捷克本場比賽派出薩托利亞（Ondrej Satoria），曾三振過大谷翔平的他在第一局對上森下翔太，就在1好0壞時被逮中偏低曲球，一棒掃出左外野2分砲，日本首局取得2：0領先。

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日本攻勢在首局的2分砲後就停滯5個半局，直到7局上半源田壯亮的二壘滾地球才送回代跑上來的五十幡亮汰添加1分保險分，8局日本靠著串聯安打，加上捷克單局2度失誤釀下大錯，單局日本豪取6分，將比數拉開到9：0領先，終場就以9：0收勝。

今日兩隊都採取投手車輪戰，日本先發左投早川隆久2局被打1安飆出5K無失分，戶鄉翔征2局被打2安飆3K，1BB無失分，隅田知一郎1局連飆3K，鈴木昭汰6球結束1局，藤平尚真也繳1局連飆3K表現。捷克以席內（Michael Senay）表現最佳，他主投4局只被打1支安打，送出3K、2BB沒有掉分，良好壓制日本打線。

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