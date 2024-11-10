PLG》替補上陣飆全場最高分 谷毛唯嘉點出關鍵

谷毛唯嘉三分得手。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台鋼獵鷹今天作客富邦勇士以99：93收下在PLG首勝，陣中後衛谷毛唯嘉替補上陣，投進5顆三分球，進帳全場最高23分，他認為，情蒐的部分為他帶來不少幫助，讓他能夠解讀對方防守，賽前做好準備。

獵鷹這季加入PLG，隊史首戰碰上桃園領航猿吞下敗仗，持續尋求隊史首勝，今天他們有備而來，上半場展現防守實力，讓勇士前兩節僅拿33分，即便末節一度被超車，也成功頂住壓力收下勝利。

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獵鷹教練柯納給予子弟兵肯定，球員們在季前相當努力，這是他們應得的，但他也不諱言，現在距離最完美的比賽還差很遠，仍有許多要進步和成長之處。柯納提到，球隊開季前兩場比賽碰上傳統強權領航猿和勇士，能夠在這兩戰至少拿下一勝，他很為球員感到開心。

今天從替補出發的谷毛唯嘉三分球7投5中，拿下全場最高23分、4籃板，他表示，其實很熟悉替補的角色，「先在場下觀察情況，知道對方防守策略是什麼，可以有個心理建設的機會，但如果先發就必須要把場面控制住。」

對於今天的發揮，谷毛唯嘉認為，因為勇士已經打了好幾場比賽，球隊也做足情蒐，讓他能夠掌握對方的防守，賽前針對這部分做一些訓練。

至於今天球隊從領先25分打到後來變成2分落後，谷毛唯嘉苦笑說：「富邦真的是很會打下半場的球隊，不管領先再多都不能鬆懈。」

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