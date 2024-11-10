PLG》「只有4隊反而更難打」勇士洋將威希談台灣職籃特色

臺北富邦勇士威希（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士今天迎戰台鋼獵鷹差點克服25分落後上演逆轉秀，但最終仍以93：99落敗。洋將威希今天繳出全隊最高22分、18籃板，他認為，PLG隊伍數少其實更難打，彼此過於熟悉，很容易被對手摸透。

來自美國、213公分的威希擁有NBA資歷，過去曾在德國、以色列、西班牙、南韓KBL等聯賽闖蕩，這次落腳台灣加盟富邦，他出賽5場都有「雙十」演出，場均貢獻16.4分、15籃板。

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威希表示，這5戰打下來對於球隊和對手都更加熟悉，也知道該怎麼幫助球隊。今天差點完成25分逆轉勝，威希說：「落後25分其實可以很早放棄，準備去面對週二比賽，但我們就是想贏下來，第4節還一度領先，真的有些可惜，現在就是專心準備下一場比賽。」

帶著在各國聯賽征戰經驗，威希認為，PLG強度很高，「無論是我們打球的方式或是對方比賽方式，強度都很高，加上通常會有兩個大的洋將，又得連續打週末兩場比賽，是很高強度賽季，畢竟在歐洲有很多洋將，大家輪替比較快。」

威希認為，南韓的比賽節奏又更快一點，但台灣有更多的戰術執行，肢體接觸也多一些，加上只有4支球隊，所以彼此更了解，打起來會更加困難。

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