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世界12強棒球錦標賽熱身賽開幕式 桃市府這5天辦直播派對挺台灣隊

2024/11/10 21:29

「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽」台灣區預賽－熱身賽開幕式活動現場。（桃市府提供）「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽」台灣區預賽－熱身賽開幕式活動現場。（桃市府提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽」今年由墨西哥、台灣及日本共同主辦，本屆賽事由2023年世界棒壘球聯盟棒球世界排名前12名的國家取得參賽資格，將分為A、B組於台灣時間11月10日至24日進行預賽，每組6隊將取前2名晉級超級循環賽。桃園市長張善政今（10日）晚前往中壢區樂天桃園棒球場出席台灣區預賽－熱身賽開幕式活動，並擔任投手進行開球儀式，並與現場球迷一起觀賽，以實際行動表達對棒球的支持。

張善政表示，今晚的賽事特別令人振奮，因為樂天桃猿將迎戰台灣隊，而台灣隊28人名單中，來自桃園的球員多達11人，包括平鎮高中、開南大學及樂天桃猿等球隊的優秀選手，期許雙方球員們能激發出彼此最佳的實力，展現精彩賽事。他提到，「今晚大家是樂天桃猿的球迷，下週一起成為中華隊的支持者，共同為台灣隊伍助陣」！

體育局說明，世界12強棒球錦標賽為國際重要賽事，由世界棒壘球總會主辦，中華民國棒球協會承辦台灣區賽事，市府負責協助提供熱身賽場地及相關行政支持。正式比賽預計於11月13日至18日進行，屆時台灣隊、韓國、古巴與多明尼加隊將於樂天桃園棒球場展開精彩對決，而賽前的熱身賽則於今、明兩日由台灣隊對戰「樂天桃猿」與台灣大賽冠軍「中信兄弟」。

桃園市政府為了讓更多民眾參與賽事，將於11月13、14、16、17、18日共5天在桃園藝文廣場舉辦台灣隊場次的直播派對，邀請民眾於每日直播前30分鐘到場參與開場活動，將舉辦有獎徵答及樂天女孩應援表演，開賽前1小時周邊也設有控球大師、強棒出擊、棒球神通等體驗活動，完成體驗任務即可兌換「Come Together」限量應援毛巾。

「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽」台灣區預賽－熱身賽開幕式活動現場。（桃市府提供）「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽」台灣區預賽－熱身賽開幕式活動現場。（桃市府提供）

桃園市長張善政（左）出席「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽」台灣區預賽－熱身賽開幕式活動，擔任投手進行開球式。（桃市府提供）桃園市長張善政（左）出席「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽」台灣區預賽－熱身賽開幕式活動，擔任投手進行開球式。（桃市府提供）

桃園市長張善政（中）出席「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽」台灣區預賽－熱身賽開幕式活動致詞。（桃市府提供）桃園市長張善政（中）出席「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽」台灣區預賽－熱身賽開幕式活動致詞。（桃市府提供）

桃園市長張善政（右）出席「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽」台灣區預賽－熱身賽開幕式活動與選手擊拳互動。（桃市府提供）桃園市長張善政（右）出席「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽」台灣區預賽－熱身賽開幕式活動與選手擊拳互動。（桃市府提供）

桃園市長張善政（中）出席「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽」台灣區預賽－熱身賽開幕式活動與球迷拍照互動。（桃市府提供）桃園市長張善政（中）出席「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽」台灣區預賽－熱身賽開幕式活動與球迷拍照互動。（桃市府提供）

桃園市長張善政（中）出席「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽」台灣區預賽－熱身賽開幕式活動與球迷拍照互動。（桃市府提供）桃園市長張善政（中）出席「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽」台灣區預賽－熱身賽開幕式活動與球迷拍照互動。（桃市府提供）

桃園市長張善政（左）出席「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽」台灣區預賽－熱身賽開幕式活動與選手擊拳互動。（桃市府提供）桃園市長張善政（左）出席「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽」台灣區預賽－熱身賽開幕式活動與選手擊拳互動。（桃市府提供）

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