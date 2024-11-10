網球》高芙用年終賽冠軍讓酸民住嘴 自豪強勢反彈粉碎質疑

高芙首奪年終賽冠軍證明實力。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕歷經令人沮喪的夏秋賽季，高芙（Coco Gauff）季末強勢反彈，這位20歲美國人氣新星用職業生涯首座WTA年終總決賽冠軍，讓看衰她的網路酸民們暫時住嘴。

「這是漫長賽季，我要感謝家人和團隊一直陪伴度過風風雨雨。」高芙不但在利雅德年終賽勇闖壓軸，更歷經3小時4分鐘的3盤激戰後來居上，戲劇性大逆轉中國一姊鄭欽文，獨享女子職業網壇史上新高的480.5萬美元（約1.6億台幣）天價獎金，相較於今年賽季中漫漫低潮，季末封關笑吻金盃，足令她感到格外甜蜜。

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「我知道自己傾向於關注『酸民和黑特』，但這真的是為了我所有的支持者！你們會真正為我的輸贏而堅持下去！」高芙年終賽奪冠後在X平台發文，為自己撐過溫布頓錦標賽、巴黎奧運及美國公開賽等失利打擊，以及更換教練、調整發球等考驗，自10月中國公開賽開始扭轉頹勢，最終在沙烏地阿拉伯首都重返巔峰的表現而深感驕傲。

「我知道你們當中一些人像我一樣有點小氣，所以讓他們沉默一會兒確實感覺很好。」高芙這趟中東行展現實力，接連擊敗波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek）、白俄羅斯現任球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），成為自2010年以來第三位年終賽同時力退當今Top2的女將，加上決賽強壓巴黎奧運金牌鄭欽文， 足以粉碎外界質疑，「可以肯定地說，我擊敗了所謂糟糕賽季的指控。」

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