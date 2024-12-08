MLB》10屆金手套明星強打交易卡關！美媒提解方：換道奇34歲工具人

艾倫納多。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕紅雀10屆金手套明星強打艾倫納多（Nolan Arenado）的交易傳言已流傳數週，然而卻傳出交易恐怕陷入僵局。《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）報導，有其他球隊高層認為，紅雀可能很難如願交易掉艾倫納多。

歐尼透露，其他球隊高層認為，由於艾倫納多身上還有3年7400萬美元合約，儘管紅雀在接下來2個賽季會負責支付其中的1000萬美元，但仍留下6400萬美元的負擔，這恐怕使得其他球隊對這位33歲好手感到卻步。

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此外，艾倫納多的合約還有完整的不可交易條款。根據歐尼透露，紅雀只能在「非常有限的名單」內進行操作，而這些球隊才可能是艾倫納多願意接受的選項，無疑更增加交易難度。

其他球隊高層表示，如果紅雀打算交易掉艾倫納多，那預計必須承擔他的部份薪資，或者接手他隊想脫手的合約。歐尼則提出解決方案，那就是將艾倫納多送往道奇，換來工具人泰勒（Chris Taylor）。

34歲的泰勒本季打出生涯最差成績，87場比賽打擊率僅0.202，累積4轟、23分打點與5次盜壘，攻擊指數0.598，WAR值為-0.1，而他目前合約總值為1700萬美元；而來自南加州的艾倫納多，也可能會想加入洛杉磯道奇，在生涯結束前奪下一枚冠軍戒。

泰勒。（資料照）

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