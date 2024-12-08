NBA》超狂紀錄比肩詹皇、KD 莫布里轟41分助騎士奪四連勝

莫布里轟下生涯單場新高的41分，率領騎士擊敗黃蜂，勇奪4連勝。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕騎士2021年選秀探花莫布里（Evan Mobley）今天對戰黃蜂繳出生涯代表作，狂飆6顆三分球轟下41分都寫下生涯單場新高，率隊以116：102大勝黃蜂，聯盟戰績最佳的騎士拉出一波4連勝。

23歲的莫布里在首節就開起飆分模式，單節砍進5顆三分球獨拿23分，助隊在第一節就取得40：18的大幅領先，僅管黃蜂在末節將差距縮小至4分差，但騎士打出12：2的攻勢鎖定勝局，莫布里也在這波攻勢當中拿下7分，擋住黃蜂隊的反攻，賞給對手8連敗。

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莫布里全場23投16中，投進6顆三分球，轟下41分、10籃板和3阻攻，他也成為隊史自「詹皇」詹姆斯（LeBron James）之後，首位單場至少繳出5顆三分球、40分和10籃板的騎士球員，另外他也是自杜蘭特（Kevin Durant）之後，在25歲以下達成上述數據的史上第2人。

騎士團隊命中率高達50％，除了莫布里有好表現外，當家一哥米契爾（Donovan Mitchell）貢獻18分、8籃板和8助攻，葛蘭德（Darius Garland）也有18分，外帶5助攻，J.艾倫（Jarrett Allen）則有11分、10籃板的雙十表現。

黃蜂以B.米勒（Brandon Miller）的25分最佳，傑弗里斯（DaQuan Jeffries）替補攻下17分、6籃板，J.格林（Josh Green）拿下16分。

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