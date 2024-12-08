晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》超狂紀錄比肩詹皇、KD 莫布里轟41分助騎士奪四連勝

2024/12/08 09:59

莫布里轟下生涯單場新高的41分，率領騎士擊敗黃蜂，勇奪4連勝。（美聯社）莫布里轟下生涯單場新高的41分，率領騎士擊敗黃蜂，勇奪4連勝。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕騎士2021年選秀探花莫布里（Evan Mobley）今天對戰黃蜂繳出生涯代表作，狂飆6顆三分球轟下41分都寫下生涯單場新高，率隊以116：102大勝黃蜂，聯盟戰績最佳的騎士拉出一波4連勝。

23歲的莫布里在首節就開起飆分模式，單節砍進5顆三分球獨拿23分，助隊在第一節就取得40：18的大幅領先，僅管黃蜂在末節將差距縮小至4分差，但騎士打出12：2的攻勢鎖定勝局，莫布里也在這波攻勢當中拿下7分，擋住黃蜂隊的反攻，賞給對手8連敗。

莫布里全場23投16中，投進6顆三分球，轟下41分、10籃板和3阻攻，他也成為隊史自「詹皇」詹姆斯（LeBron James）之後，首位單場至少繳出5顆三分球、40分和10籃板的騎士球員，另外他也是自杜蘭特（Kevin Durant）之後，在25歲以下達成上述數據的史上第2人。

騎士團隊命中率高達50％，除了莫布里有好表現外，當家一哥米契爾（Donovan Mitchell）貢獻18分、8籃板和8助攻，葛蘭德（Darius Garland）也有18分，外帶5助攻，J.艾倫（Jarrett Allen）則有11分、10籃板的雙十表現。

黃蜂以B.米勒（Brandon Miller）的25分最佳，傑弗里斯（DaQuan Jeffries）替補攻下17分、6籃板，J.格林（Josh Green）拿下16分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中