NBA》說好不灌籃？莫蘭特秀大拉桿反扣美技 灰熊險勝塞爾提克

莫蘭特秀大拉桿反扣美技。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）為了降低受傷風險，決定不再灌籃，不過他今天對戰衛冕軍塞爾提克仍大秀高難度大拉桿反扣美技。

灰熊少主莫蘭特日前受訪曾表示，自己將會改變打法，不會在每次進攻都嘗試灌籃，也不會輕易嘗試危險的隔人暴扣，因為他日前就因此受傷，「我盡量不去灌籃，你們會覺得我是在說謊吧，但我是認真的。」

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不過莫蘭特今天對戰塞爾提克還是技癢忍不住灌籃，他在第三節7分鐘時在底線三分線外接獲隊友傳球後，用驚人的第一步晃開D.懷特（Derrick White），直接切入闖進禁區，明星中鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis）隨即前來補防，莫蘭特閃過長人的封阻，大秀大拉桿反扣灌籃美技，讓板凳區的隊友嗨到都坐不住了。

莫蘭特今天繳出32分，9助攻、9籃板的大三元表現，J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）有27分、9籃板、3抄截和4阻攻，第四節連拿11分成為致勝關鍵，灰熊終場以127：121擊敗塞爾提克，近8場拿下7勝，同時也中斷綠衫軍的3連勝。

J.哈勒戴（Jrue Holiday）攻下塞爾提克最高的23分，派理查德（Payton Pritchard）砍進6顆三分球貢獻22分，外加6籃板，J.布朗（Jaylen Brown）有22分、6助攻，波辛傑斯有19分、8籃板，塔圖姆（Jayson Tatum）繳出17分、13籃板和9助攻。

莫蘭特秀大拉桿反扣美技。（今日美國）

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