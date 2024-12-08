NBA》太悲劇！約基奇轟56分 金塊還打不贏聯盟最爛巫師

約基奇。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕約基奇（Nikola Jokic）今天在客場狂砍56分結果又白忙一場，金塊最終以113：122不敵巫師，吞下2連敗，巫師則終結難堪16連敗。

約基奇前一場對聯盟龍頭騎士，繳出大三元成績單，結果球隊輸球，今天再到華盛頓客場作戰，約基奇開啟飆分模式，以38投22中包括三分球5投3中，斬獲56分外帶16籃板、8助攻，只是這張驚人成績單還是換到輸球。

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至於金塊完全就靠約基奇苦撐，全隊才投進5顆三分球，命中率20.8％，也成為他們連巫師都打不贏的主因。

巫師在上半場就打出想止敗的決心，尤其波爾（Jordan Poole）半場就攻下21分，搭配錢帕尼（Justin Champagnie）挹注15分，巫師前兩節打完69：57領先金塊。金塊雖在第三節縮小差距，可惜末節只拿20分，最終巫師在主場奪勝，也是他們自台灣時間10月31日在客場擊敗老鷹後首次贏球，避免寫下破隊史難堪紀錄的17連敗。

波爾砍進9顆三分球，貢獻39分、9助攻及5籃板，成為止敗的第一功臣，錢帕尼收下23分，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）20分、12籃板。

波爾。（法新社）

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