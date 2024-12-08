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NBA》東契奇連兩場大三元獨居史上第7 獨行俠擊退暴龍收7連勝

2024/12/08 11:07

東契奇。（美聯社）東契奇。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕獨行俠今踢館暴龍主場，在東契奇（Luka Doncic）繳出30分大三元領軍下，以125：118氣走對手，近期拉出7連勝。

通常在第四節跳出來的「關鍵先生」厄文（Kyrie Irving）今開賽不久就發威，首節飆進4顆三分彈獨攬16分，幫助獨行俠打出35：28的攻勢，次節輪到東契奇飆分，第二節也有10分進帳，包括在這節結束前投進一顆超大號的壓哨三分彈，達拉斯大軍打完上半場取得70：54的大幅領先。

易籃後東契奇手感持續火燙，在第三節結束前就完成大三元，但暴龍沒有放棄比賽，末節持續追分，靠迪克（Gradey Dick）三分彈一度追到僅剩5分差，不過接下來獨行俠4罰都沒失手，再度拉開差距，終場以7分差帶走勝利。

25歲的東契奇今貢獻30分、13籃板、11助攻，連兩場完成大三元，生涯累積79次，超越張伯倫與哈登，獨居史上第7，另外這也是他生涯第300場至少「20分、5籃板、5助攻」的比賽，是詹姆斯（LeBron James）之後最年輕達成者，只花了418場則僅次羅伯森（Oscar Robertson）的342場。

厄文進帳29分、6籃板、4助攻，K.湯普森（Klay Thompson）外線9投3中拿下20分，華盛頓（P.J. Washington）拿13分，暴龍以投進5顆三分球的迪克27分最佳，博爾特（Jakob Poeltl）也有20分、7籃板、7助攻。

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