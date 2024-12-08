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中職》高中時視陳偉殷為偶像 陳柏清和隊友今化身棒球營教練

2024/12/08 11:44

台鋼雄鷹在彰化舉辦公益棒球訓練營。（記者林宥辰攝）台鋼雄鷹在彰化舉辦公益棒球訓練營。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／彰化報導〕台鋼雄鷹和彰化縣政府合作，今舉辦公益棒球訓練營，師資陣容堅強，曾子祐、陳柏清、吳明鴻、葉保弟、江承諺和王博玄擔任教練，設計課程教導基層小球員。

剛和台灣隊一起奪下12強冠軍的左投陳柏清，近期行程滿檔，行程中包括今天投身基層訓練營。對於近期因投身國家隊而人氣爆棚，陳柏清笑說一開始不太習慣，他說：「現在有慢慢習慣，經過這個比賽，有讓大家慢慢認識我，也更認識台鋼雄鷹這支球隊。」

提到目前的休賽季規劃，陳柏清強調明年賽季當然最重要。他透露，近期主要把身體養好，強化重訓等訓練，近期滿檔行程中，領取國光獎章是人生第一次的特別體驗。至於各項行程活動，陳柏清說：「能幫助球隊，讓大家更認識台鋼雄鷹，也很重要。」

今天參與基層棒球營，陳柏清強調開心跟歡樂最重要，他說：「能學多少算多少，主要是該給他們的基本觀念。高中時候有參加陳偉殷訓練營，當時有看到偶像的感覺，從他在美國時看他投，他先發幾乎每場都會看。」

陳柏清。（記者林宥辰攝）陳柏清。（記者林宥辰攝）

陳柏清。（記者林宥辰攝）陳柏清。（記者林宥辰攝）

吳明鴻。（記者林宥辰攝）吳明鴻。（記者林宥辰攝）

江承諺。（記者林宥辰攝）江承諺。（記者林宥辰攝）

葉保弟。（記者林宥辰攝）葉保弟。（記者林宥辰攝）

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