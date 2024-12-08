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NBA》微笑刺客後第一人！坎寧安大三元寫紀錄 活塞擊敗尼克止3連敗

2024/12/08 13:40

坎寧安。（美聯社）坎寧安。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕活塞一哥坎寧安（Cade Cunningham）今天對戰尼克繳出29分、15助攻和10籃板的大三元，助攻數創下生涯單場新高，率隊以120：111贏球，中止近期的3連敗。

活塞首節開局打出一波13：2的攻勢，坎寧安上半場就飆進5顆三分球，攻下21分，外帶9助攻和5籃板，助隊半場以69：58取得雙位數領先。活塞在下半場最多領先達17分，但尼克在第四節一度追到2分差，不過在杜倫（Jalen Duren）連續得分下逐漸拉開差距，活塞終場就以120：111擊敗尼克，中斷對手近期的4連勝。

坎寧安繳出29分、15助攻和10籃板的大三元表現，這是本季第5場大三元，僅次於金塊MVP中鋒約基奇的8場，他也成為隊史自名人堂傳奇「微笑刺客」I.湯瑪斯（Isiah Thomas）之後，首度再度有人單場至少攻下25分、15助攻和10籃板。

活塞今天團隊投籃命中率高達51.8％，共投進18顆三分球，畢斯利（Malik Beasley）一人就包辦7顆，替補挹注23分，艾維（Jaden Ivey）有16分，哈里斯（Tobias Harris）貢獻13分、9籃板。

尼克布朗森（Jalen Brunson）轟下全場最高的31分，外帶10助攻，布里吉斯（Mikal Bridges）得到20分，阿努諾比（OG Anunoby）和哈特（Josh Hart）雙雙攻下17分。

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