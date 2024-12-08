晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》赴日秋訓收穫多 曾子祐武裝心情想打經典賽資格賽

2024/12/08 12:00

曾子祐。（記者林宥辰攝）曾子祐。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／彰化報導〕台鋼雄鷹狀元郎曾子祐，球季結束後被球團安排赴日本和西武隊共同秋訓，帶著滿滿收穫回到台灣。今出席球團在彰化舉辦的公益棒球營，曾子祐談及在日本的所見所聞。

曾子祐說，西武的秋訓方式和台灣不太一樣，他提到：「台灣的秋訓主要可能是多接、多打，他們的訓練感覺比較像賽前練習，安排發球機讓我們練打，保持比賽感覺。」

曾子祐說，在西武隊秋訓期間，感覺選手們都清楚自己要加強的重點，他自己也感受進步幅度大，他還提到，西武隊的去年首輪指名蛭間拓哉，由於和吳念庭也很好，特別照顧他們這幾個台灣選手，還帶他們去買東西。

中職頒獎典禮時，曾子祐在台鋼球團買單機票之下，特地返台參加，領回自己打拚1季得到的新人王獎。曾子祐說，西武隊選手們也知道他拿到新人王，他笑說：「守備練習時輪到我接球，他們會喊。一開始聽不懂他們在喊什麼，翻譯說是喊『新人王』或『吳桑（吳念庭）』，可能覺得我跟吳念庭長得很像。」

訓練期間，曾子祐也關注12強賽，對隊長陳傑憲關鍵時刻抗壓開轟特別有印象。至於明年初的經典賽資格賽，曾子祐說：「現在訓練有更想武裝好心情的感覺，如果入選資格賽的話，會盡力去打。」

曾子祐指導少棒選手。（記者林宥辰攝）曾子祐指導少棒選手。（記者林宥辰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中