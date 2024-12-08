中職》赴日秋訓收穫多 曾子祐武裝心情想打經典賽資格賽

曾子祐。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／彰化報導〕台鋼雄鷹狀元郎曾子祐，球季結束後被球團安排赴日本和西武隊共同秋訓，帶著滿滿收穫回到台灣。今出席球團在彰化舉辦的公益棒球營，曾子祐談及在日本的所見所聞。

曾子祐說，西武的秋訓方式和台灣不太一樣，他提到：「台灣的秋訓主要可能是多接、多打，他們的訓練感覺比較像賽前練習，安排發球機讓我們練打，保持比賽感覺。」

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曾子祐說，在西武隊秋訓期間，感覺選手們都清楚自己要加強的重點，他自己也感受進步幅度大，他還提到，西武隊的去年首輪指名蛭間拓哉，由於和吳念庭也很好，特別照顧他們這幾個台灣選手，還帶他們去買東西。

中職頒獎典禮時，曾子祐在台鋼球團買單機票之下，特地返台參加，領回自己打拚1季得到的新人王獎。曾子祐說，西武隊選手們也知道他拿到新人王，他笑說：「守備練習時輪到我接球，他們會喊。一開始聽不懂他們在喊什麼，翻譯說是喊『新人王』或『吳桑（吳念庭）』，可能覺得我跟吳念庭長得很像。」

訓練期間，曾子祐也關注12強賽，對隊長陳傑憲關鍵時刻抗壓開轟特別有印象。至於明年初的經典賽資格賽，曾子祐說：「現在訓練有更想武裝好心情的感覺，如果入選資格賽的話，會盡力去打。」

曾子祐指導少棒選手。（記者林宥辰攝）

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