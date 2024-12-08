中職》感謝教練給機會 王博玄修正缺失備戰明年賽季

王博玄。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／彰化報導〕今年中職新人王入圍者，3人都來自新軍台鋼雄鷹，最終曾子祐票數多過陳柏清、王博玄，拿下新人王。而單季出賽108場、交出打擊率2成83等成績的王博玄，自評表現尚稱穩定，也提出自己希望加強方向。

王博玄笑說，新人王由曾子祐拿下是實至名歸，在大家預期內，「很早就恭喜他了，大概打到半季，全隊就跟他說恭喜。」至於自己的表現，王博玄說：「算是穩定，沒有落差太大。謝謝教練從去年二軍到冬盟，持續給我機會，就算在場上失敗，洪總（總教練洪一中）當下會講，但他也還是願意再給我機會。」

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王博玄自評，今年季初守備狀況多，是自己較不滿意的地方，還有就是被三振的次數（409打席、70次三振）他自認有些太多，這些都是要修正的地方。

面臨洋砲魔鷹和其他選手激烈的隊內競爭，王博玄定位在外野和一壘，全季都在一軍出賽，他說：「把自己準備好，拿出一定的表現，教練想到我的話就會有機會，也不會有太大壓力。」

休賽季期間，王博玄關注12強，日前回母校平鎮高中，也和同學戴培峰說聲恭喜。王博玄說，對陳傑憲冠軍戰開轟印象最深，對中職打者而言信心大增，證明面對日本隊頂尖強投，台灣選手不會比較差。

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