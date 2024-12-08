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台彩威力盃》「有地震嗎？」63球完投助花蓮晉4強 潘柏君展現偶像林昱珉的霸氣

2024/12/08 12:51

花蓮紅潘柏君和父母。（記者倪婉君攝）花蓮紅潘柏君和父母。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／花蓮報導〕第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今午四強出爐，包括花蓮紅隊靠先發投手潘柏君以63球投完5局失1分，助隊8：1擊敗強敵台中市，而潘柏君對於今清晨3點多發生的芮氏規模4.4有感地震渾然未覺，還反問媒體「有地震嗎？」也展現一夜好眠的鬆弛感。

潘柏君在昨天預賽花蓮紅24：0大勝苗栗縣時，單場轟出3發全壘打，是本屆威力盃至今的全壘打王，而昨天他也接獲今天要投早上10點半對台中市的8強戰指令，今天投完後，他表示昨天教練告知後自己一點並不緊張，結果今天比賽只被台中市敲出3支安打失1分，果真展現好投手的風采。

花蓮紅總教練楊振國認為潘柏君此役的投球表現「超乎預期」，球速方面也表現得很好，還認為他打擊上似乎被對手有設定到弱點。不過擔任4棒的潘柏君，此役3打數仍有2支一壘安打，其實打得仍算不俗。

潘柏君的偶像是本屆12強賽的台灣隊王牌左投林昱珉，他表示很欣賞「玉米」的霸氣，且是從小學五年級就開始喜歡，並非這次12強才關注。由於今清晨3點44分發生地震，但潘柏君完全沒有感覺，一句「有地震嗎？」也讓在場媒體莞爾。

花蓮市的四強對手是強敵桃園市，潘柏君要用打擊表現去幫助球隊，而父母也都有到場加油。除了花蓮紅晉級，台北市、桃園市和台東縣也都搶下4強門票。

花蓮紅先發投手潘柏君今在威力盃8強賽以63球完投，助隊8：1擊敗台中市4強。（記者倪婉君攝）花蓮紅先發投手潘柏君今在威力盃8強賽以63球完投，助隊8：1擊敗台中市4強。（記者倪婉君攝）

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