晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

竹市府辦郭俊麟英雄見面會挨批只開放200人 且不能拍照及簽名 球迷怒了

2024/12/08 12:53

新竹市府6日舉辦郭俊麟英雄見面會挨批只開放200人，且不能拍照，只有擊拳才能拍照且無法合照，整個英雄見面會辦得很糟糕。（記者洪美秀攝）新竹市府6日舉辦郭俊麟英雄見面會挨批只開放200人，且不能拍照，只有擊拳才能拍照且無法合照，整個英雄見面會辦得很糟糕。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府教育處6日下午舉辦新竹之光郭俊麟英雄見面會，由於只開放200名球迷且不開放合照，讓球迷氣得跳腳，抨擊場地辦得小，也未事先公告，就連簽名球也只有15顆，實在太小氣。而市府教育處長送郭俊麟的禮物竟不是新竹特產，而是嘉義餅乾，直呼見面會辦得七零八落，球迷氣噗噗，已在網路發酵，駡聲連連。

市府教育處表示，見面會因需以經紀公司要求為主，故活動現場不簽名、不拍照，擊拳活動時，只要流程順暢，不要停止即可，只要現擊拳民眾以手機拍攝照片或攝影，工作人員都未制止。簽名球部分是活動所需（致贈給現場球迷及學校），並非送給教育處人員。

另因市府大禮堂僅可容納340人，竹市學校基層棒球小將報名踴躍，統計出席人數超過300人，現場以加座椅方式增加民眾席次，考量活動行走動線及疏散安全，只開放200人，12月5日有發布市政訊息公告。

另有關禮物部分，市府準備各種小禮物：包括南隘國小食農教育種植的「南隘米」、新竹城市馬拉松毛巾及浴巾等，並非只有嘉義名產。

有球迷在網路發文指出，市府辦英雄見面會理應大方讓球迷能一起分享世界冠軍榮耀，但活動不僅辦得小，只開放200人進場，甚至不開放合照及簽名，整個活動變成小球員與郭俊麟的互動而已，整個活動完全失焦，只開放球迷擊拳的見面會根本沒有意義，質疑這就是市府辦活動的能力？且教育處送給郭俊麟的禮物竟是嘉義餅乾，這到底是誰的提議啊？難道竹市沒有好的伴手禮嗎？相信郭俊麟剛回國應會想吃到家鄉味的東西，直呼市府實在太不用心了。

新竹市府6日舉辦郭俊麟英雄見面會挨批只開放200人，且不能拍照及簽名，讓球迷都怒了。（記者洪美秀攝）新竹市府6日舉辦郭俊麟英雄見面會挨批只開放200人，且不能拍照及簽名，讓球迷都怒了。（記者洪美秀攝）

新竹市府6日舉辦郭俊麟英雄見面會挨批只開放200人，且不能拍照及簽名，讓球迷都怒了。（記者洪美秀攝）新竹市府6日舉辦郭俊麟英雄見面會挨批只開放200人，且不能拍照及簽名，讓球迷都怒了。（記者洪美秀攝）

新竹市府6日舉辦郭俊麟英雄見面會挨批只開放200人，而教育處送給郭俊麟的禮物竟是嘉義餅乾，且是超商就能買到，完全沒有新竹意象。（照片取自市議員徐美惠臉書）新竹市府6日舉辦郭俊麟英雄見面會挨批只開放200人，而教育處送給郭俊麟的禮物竟是嘉義餅乾，且是超商就能買到，完全沒有新竹意象。（照片取自市議員徐美惠臉書）

新竹市府6日舉辦郭俊麟英雄見面會挨批只開放200人，且不能拍照及簽名，讓球迷都怒了。（取自球迷網路貼文）新竹市府6日舉辦郭俊麟英雄見面會挨批只開放200人，且不能拍照及簽名，讓球迷都怒了。（取自球迷網路貼文）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中