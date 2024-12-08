竹市府辦郭俊麟英雄見面會挨批只開放200人 且不能拍照及簽名 球迷怒了

新竹市府6日舉辦郭俊麟英雄見面會挨批只開放200人，且不能拍照，只有擊拳才能拍照且無法合照，整個英雄見面會辦得很糟糕。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府教育處6日下午舉辦新竹之光郭俊麟英雄見面會，由於只開放200名球迷且不開放合照，讓球迷氣得跳腳，抨擊場地辦得小，也未事先公告，就連簽名球也只有15顆，實在太小氣。而市府教育處長送郭俊麟的禮物竟不是新竹特產，而是嘉義餅乾，直呼見面會辦得七零八落，球迷氣噗噗，已在網路發酵，駡聲連連。

市府教育處表示，見面會因需以經紀公司要求為主，故活動現場不簽名、不拍照，擊拳活動時，只要流程順暢，不要停止即可，只要現擊拳民眾以手機拍攝照片或攝影，工作人員都未制止。簽名球部分是活動所需（致贈給現場球迷及學校），並非送給教育處人員。

請繼續往下閱讀...

另因市府大禮堂僅可容納340人，竹市學校基層棒球小將報名踴躍，統計出席人數超過300人，現場以加座椅方式增加民眾席次，考量活動行走動線及疏散安全，只開放200人，12月5日有發布市政訊息公告。

另有關禮物部分，市府準備各種小禮物：包括南隘國小食農教育種植的「南隘米」、新竹城市馬拉松毛巾及浴巾等，並非只有嘉義名產。

有球迷在網路發文指出，市府辦英雄見面會理應大方讓球迷能一起分享世界冠軍榮耀，但活動不僅辦得小，只開放200人進場，甚至不開放合照及簽名，整個活動變成小球員與郭俊麟的互動而已，整個活動完全失焦，只開放球迷擊拳的見面會根本沒有意義，質疑這就是市府辦活動的能力？且教育處送給郭俊麟的禮物竟是嘉義餅乾，這到底是誰的提議啊？難道竹市沒有好的伴手禮嗎？相信郭俊麟剛回國應會想吃到家鄉味的東西，直呼市府實在太不用心了。

新竹市府6日舉辦郭俊麟英雄見面會挨批只開放200人，且不能拍照及簽名，讓球迷都怒了。（記者洪美秀攝）

新竹市府6日舉辦郭俊麟英雄見面會挨批只開放200人，且不能拍照及簽名，讓球迷都怒了。（記者洪美秀攝）

新竹市府6日舉辦郭俊麟英雄見面會挨批只開放200人，而教育處送給郭俊麟的禮物竟是嘉義餅乾，且是超商就能買到，完全沒有新竹意象。（照片取自市議員徐美惠臉書）

新竹市府6日舉辦郭俊麟英雄見面會挨批只開放200人，且不能拍照及簽名，讓球迷都怒了。（取自球迷網路貼文）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法