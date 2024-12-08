桌球》激戰5點才擊退香港 南韓今晚7點與中國爭冠

世界排名第一的王楚欽/孫穎莎在第一點混雙為中國隊拿下2局。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕尋求衛冕的中國隊今天在2024年國際桌總混合團體世界盃桌球賽4強戰，以8:1輕取羅馬尼亞，今晚7點將和南韓隊爭冠。同樣以主力陣容參賽的南韓在4強戰和香港激戰至最後一點女雙才以8:5獲勝。

以完整陣容參賽的中國，從第一階段分組預賽起戰無不勝，寫下9連勝，登上第二階段排名第一，今天迎戰第二階段排名第4的羅馬尼亞，第一點混雙就推出世界排名第一的王楚欽/孫穎莎，出戰伊歐內斯庫/史佐克絲，王孫配先以11:8、11:3連下兩城，羅馬尼亞組合則在第3局以11:9開胡。

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第二點女單對抗，世界排名第二的王曼昱也未遭遇太多抵抗，11:4、11:5、11:7從世界排名92的狄亞可努手中拿到3局。

今年迅速竄起的「小石頭」林詩棟，隨後在第三點男單也以11:5、11:8、11:6解決世界排名78的E.伊歐內斯庫，幫助中國挺進決賽。

另一場4強賽，南韓第一點混雙趙大成/申裕斌來勢洶洶，面對香港新生代組合姚鈞濤/吳咏琳，以11:8、11:7、11:6連下3城。

世界排名37的香港一姐杜凱琹隨後挺身而出，11:5、11:5、12:10扳倒南韓削球美女徐孝元，為香港扳平戰局。

第三點男單，直拍橫打名將黃鎮廷再以11:3從南韓一哥張禹珍手中搶下首局，助香港4:3超前，但世界排名14的張禹珍隨即回神，以11:3、11:2連下兩局，南韓再度奪回5:4領先。

關鍵的第四點男雙，南韓組合安宰賢/趙大成對決黃鎮廷/姚鈞濤，首局雖以9:11失守，但次局起回穩，以11:9、13:11連拿兩局，幫助南韓以7:5率先聽牌。

最後一點女雙，世界排名第2的田志希/申裕斌對上杜凱琹/吳咏琳，也沒浪費太多時間，首局就以11:4拿下，助南韓搶下決賽門票，香港則和羅馬尼亞爭奪銅牌。

女雙世界排名第二的田志希/申裕斌，為南韓搶下致勝的第8局。（取自WTT官網）

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