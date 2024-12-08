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舉重》「小可愛」林呈璟世錦賽挺舉得銅 一吐無緣巴黎奧運悶氣

2024/12/08 15:17

林呈璟世錦賽挺舉拿到銅牌。（資料照，取自林呈璟臉書）林呈璟世錦賽挺舉拿到銅牌。（資料照，取自林呈璟臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣舉重「小可愛」林呈璟在巴林2024年舉重世界錦標賽傳回捷報，女子49公斤級A組她以抓舉83公斤、挺舉107公斤、總和190公斤獲得第4名，其中挺舉拿到一面銅牌，一吐今夏無緣巴黎奧運的悶氣。

林呈璟世錦賽抓舉開把83公斤，第2次順利舉起，可惜第3次挑戰86公斤遭到裁判認定左手臂屈肘，被判定失敗。拿手的挺舉，林呈璟105公斤、107公斤都成功完成，若非第3次挑戰111公斤失手，總和還將另外進帳一面銅牌。世錦賽有別於亞、奧運，分別頒發抓舉、挺舉、總和等獎牌，這也是林呈璟首次世錦賽獲得獎牌，挺舉107公斤也締造個人最佳成績。

林呈璟2022年巴林亞錦賽曾獲2面銀牌，近年飽受手肘韌帶和肌腱撕裂傷勢所苦，今年4月攸關巴黎奧運資格的泰國世界盃，由於抓舉3次試舉都失敗，無緣首登五環殿堂。「挫折很大，甚至不想練了。」所幸看到奧運選手努力爭取成績的精彩演出，讓林呈璟重新振作，「這些頂級名將都這麼努力完成目標，我怎麼可以還沒達成就放棄。」

重返巴林幸運地，生涯首度世錦賽奪牌，林呈璟大受鼓舞，自認是突破成長的開始，並期許在教練郭進昇協助下，明年將總和成績提升至200公斤。她目前列在體育署黃金計畫2.0版2028洛杉磯奧運第5級，只能搭經濟艙出國參賽，這次世錦賽總和第4名，已達到黃金計畫第3級門檻，也終於實現能升等坐商務艙的小確幸。

身高僅150公分的林呈璟，身材嬌小卻充滿運動細胞，從小田徑、舉重雙棲，直到升上麗山高中才專心練舉重，技巧與爆發力兼具讓她很快嶄露頭角，2018年成為國家培訓隊，也是全運會等國內賽事常勝軍。

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