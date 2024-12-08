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MLB》洋基搶不到索托怎麼辦？ 紐媒點出有多項問題待面對

2024/12/08 16:14

索托。（資料照）索托。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕紐約洋基隊在今年將索托（Juan Soto）視為自由市場頭號目標，力拚將這位當代最強的少年強打給帶回布朗克斯，《紐約郵報》記者桑契斯（Mark W. Sanchez）撰文指出，洋基現在還是有幾個問題要考慮。

自由市場上索托的競價目前已經來到7億美元天價，但主要參與者沒有任何一隊有把握能將這位好手給簽回陣中。桑契斯提到，如果索托回歸洋基，那總管凱許曼（Brian Cashman）可以開始慶祝，但若索托選擇洋基以外的球隊，那麼洋基總管必須要迅速分配休賽季的預算。

今年的市場主要還是在等待索托的去向，目前則出現2張9位數大約，分別是史奈爾（Blake Snell）加盟道奇，以及今天阿德梅斯（Willy Adames）轉戰巨人。桑契斯認為，雖然市場上還剩下一些頂尖的有趣選手，但沒人能比得過索托。

桑契斯點出問號，洋基的B計畫是什麼？如果簽不到索托，留下一個看起來無人能頂替的空缺後，那球團將要開始變得很忙碌。現在他們雖然在等待一位球員（索托），但其實洋基還是有很多需求。

托瑞斯（Gleyber Torres）與瑞佐（Anthony Rizzo）2人都成為自由球員，代表球隊現在沒有二壘與一壘手，同時球團可能更喜歡賈吉（Aaron Judge）待在角落外野而非中外野，因為今年賽季賈吉在中外野的腳程變慢，連帶影響到防守範圍。除此之外洋基輪值也缺少一位真正的二號投手，牛棚也有補強需要。

那洋基剩下能補的人還有誰？桑契斯提到2個組合，會是柏格曼（Alex Bregman）、沃克（Christian Walker）、湯瑪斯（Lane Thomas）、佛里德（Max Fried），還是阿隆索（Pete Alonso）、貝林傑（Cody Bellinger）與伯尼斯（Corbin Burnes）。

不過桑契斯也提到，補強得取決於老闆的預算有多少？而洋基是否會在新賽季給年輕球員留位置、是否要補強中外野手，也都是球隊未來可能要處理的問題。

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