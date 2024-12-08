NBA》柯瑞不願因膝蓋傷勢輪休！ 認為「實驗勇士」有巨大武器

柯瑞與庫明加。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕勇士在昨役不敵灰狼吞下敗仗，主將柯瑞（Stephen Curry）也談到自己膝蓋的傷勢狀況，直言他願意在球季為了戰略考量休息，但不希望主因是膝蓋。

柯瑞在不敵灰狼後坦言：「這是個問題，但不該成為擔憂。」、「它（膝蓋問題）改變了我每日的保養模式。但我感覺很好，我認為我還是可以上場維持想要的狀態，打32分鐘並且感到很輕鬆。」

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儘管柯瑞表示膝蓋問題並沒有困擾他太多，但很明顯他在場上的狀態沒有恢復以往，在對灰狼一戰他雖拿下全隊最高23分但整體17投僅6中，三分球則是9投3中，總教練柯爾（Steve Kerr）也提到，他該晚的狀態不在顛峰：「但我認為他很棒，在丹佛他看起來很好，身體上的。這一切都是過程，特別是當你變老之後。」不過柯爾認為柯瑞沒有太大的問題。

對本季的勇士來說，球隊可能得期盼柯瑞能夠隨時保持健康，因為他們的情況不太允許柯瑞每場只打少少的幾分鐘，在季初限制柯瑞的上場時間不久後，勇士為了戰績壓力便開始讓柯瑞上場時間增加。

只不過柯瑞不想把膝蓋問題當成藉口：「我知道背靠背的討論，或許當我們賽程打到更後面的時候，會有幾晚球團告訴我要休息。我不想要因為是膝蓋的問題，希望更多情況是為了大局，我想我們現在就處於這個狀況。」

儘管輸球，但勇士近期並非都是愁雲慘霧，小將庫明加（Jonathan Kuminga）看起來已經讓自己的水準提升到了另一個層次，有望成為球隊的第二得分點。柯瑞讚道：「他對我們來說是個巨大的武器...我們跟3年前不是一樣的球隊。在實驗階段需要解鎖新的樣貌、新的嘗試，將球交到他的手上，確實，現在是時候了。」

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