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MLB》金鶯不願簽下這3位先發投手！ 美媒報導點出關鍵因素

2024/12/08 18:56

弗里德。（資料照，法新社）弗里德。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕雖然金鶯有意在今年自由市場中補強先發戰力，不過稍早美媒報導指出，由於球隊不希望送出自己的選秀簽，所以市場上有3位先發投手被排除在他們的補強名單外。

據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）與薩蒙（Will Sammon）的聯合報導中指出，由於弗里德（Max Fried）、馬奈亞（Sean Manaea）及皮維塔（Nick Pivetta）都獲得了原球團的合格報價，根據大聯盟現行規則，金鶯需送出2025年選秀中順位第3高的選秀簽給球員的母隊作為補償，但就目前而言，金鶯並不願意失去選秀簽來簽下這三位先發投手。

在金鶯不願失去選秀簽的方針下，簽回本季表現出色的王牌柏尼斯（Corbin Burnes）成為制服組接下來潛在補強的選項之一。

先前大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）的報導指出，柏尼斯今年希望追求一張6年1.75億美元的合約，雖然金鶯總管艾利亞斯（Mike Elias）在就職以來，從未在自由市場給出任何一張複數年合約，但在艾利亞斯先前受訪時非常有信心的表示，球隊2025年的團隊薪資將會提升的狀況下，金鶯非常有可能會願意出高價，與在索托（Juan Soto）爭奪戰落敗的球隊競爭柏尼斯。

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