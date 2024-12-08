棒球》第五屆天使盃港都圓滿落幕 12強奪冠鼓舞身心障礙生

台鋼顏清浤陪著孩子跑回本壘，畫面溫馨（圖／身障棒協提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕2024年第五屆天使盃公益特教棒球賽暨揪崗心園遊會（後簡稱天使盃）8日在高雄岡山棒球場舉行，7支由特教機構組成的球隊將透過樂樂棒球走出戶外，在地職棒球團台鋼雄鷹也熱心參與，讓世界12強棒球賽的感動在港都延續。

天使盃是由社團法人中華民國身障棒壘球協會（後簡稱身障棒協）與高雄市大崗山國際青年商會聯合舉辦的活動，結合樂樂棒球與園遊會。今年邀請包括仁武特殊教育學校、成功特殊教育學校、楠梓特殊學校、高雄特殊教育學校、曦望語言治療所、阿偉適應體育，以及新成員黎明教養院等特教學校或組織組隊參與。

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仁武、成功、楠梓、高雄為公立特教學校，曦望語言治療所組成希望小太陽。阿偉適應體育是由創辦人詹聖偉成立，透過游泳、體能等訓練項目，讓學生有無限可能，目前已培訓出不少游泳國手。至於黎明教養院的「飛耀黎明棒球隊」是由唐氏症、聽障、多重障礙等病友組成，期待在場上綻放出黎明光芒。

黎明教養院總督導洪美月親自帶隊，自花蓮搭了5個半小時的車才抵達港都，但全隊士氣高昂，「為了這場活動，我們已經練了將近一年的球，大家都很期待，現在花蓮交通大致無礙，也歡迎大家來玩。」

洪美月笑說，教練每週會帶著學員認識棒球，前陣子也一起看12強，「台灣球員每次全壘打，他們都很興奮，奪冠以後的練習更是起勁，每個人都覺得自己是台灣英雄。」

台灣特教處境艱難，東部更是「重災區」，黎明教養院資源不多，例如這趟旅程只能提供10個名額，但他們認真把握每一次活動機會，「對我們的服務對象來說，最重要的就是讓他們找到信心，天使盃讓每位參與者都有機會站上舞台揮棒，這對一般人是小事，但對我們來說是很大很大的鼓勵。」

天使盃主辦方之一高雄市大崗山國際青年商會會長古聖忠表示，「賦予特殊孩童們更多的愛與支持，讓他們展現獨特的潛能。賦予他們勇氣與希望，讓他們相信自己也能創造精彩的未來。每一次賦予，都是一份對他們無聲的肯定與陪伴。」

天使盃與高雄一年一會，台鋼雄鷹再次共襄盛舉，派出年輕新秀顏清浤、曾昱磬、宋柏翰等人出席站台，三人當中的「學長」顏清浤還代表球團致詞，獲得全場歡呼，賽後三人也開起簽名合照會，連下一場的出賽選手們都在排隊。

「很榮幸來參加天使盃，雖然這樣講不太好，但看到大家這麼愛棒球，我們這些健康寶寶要更懂得感恩、知足。」顏清浤說。

顏清浤高中就讀高雄的棒球名門高苑工商，當時就有過類似經驗，「我有個舉重隊的同學有陣子沒來學校，後來才知道出了意外，導致半身不遂。我那時候年紀還小啊，心理衝擊很大，好端端的人怎麼突然要坐輪椅了，不過他比我們還樂觀，很快就接受事實。」

至於他現在的隊友陳柏清搖身一變成世界冠軍成員，顏清浤與有榮焉，「很羨慕他，也很恭喜他，而且他的角色真的很重要，不僅前面投得好，最後還讓冠軍賽省了一個投手，我們都以他為榮。

另一位主辦人身障棒協理事長潘瑋杰表示，對棒球人、甚至是全台灣人來說，12強都是很美妙的回憶，「我們隨時可以拎著手套跟球棒，找個地方打球，但對於身心障礙夥伴們沒有那麼容易，希望我們每一次的活動都可以帶給他們滿滿的快樂，讓大家有力量面對生命的每一天。」

台鋼曾昱磬鼓勵天使盃選手往一壘奔跑（圖／身障棒協提供）

台鋼曾昱磬（左）替身心障礙生簽名，宋柏翰（右）在旁。（圖／身障棒協提供）

台鋼宋柏翰（著球衣右）和顏清浤（著球衣左）與身心障礙孩童合影。（圖／身障棒協提供）

天使盃以球會友，讓每位身心障礙生都有機會找到自信。（圖／身障棒協提供）

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