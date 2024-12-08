棒球》跟花蓮打到不得已壓出王牌 桃園市逆轉搶下威力盃冠軍門票

桃園市和花蓮紅在四強戰打得激烈，只好祭出10號王牌林冠嶔。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／花蓮報導〕在花蓮台彩威力盃保有最多6座冠軍紀錄的桃園市隊，今天在四強戰和地主花蓮紅隊戰得激烈，在最後一局6局上開打前還以1：3落後，還不得已在第3局壓出王牌林冠嶔解危，最終在6局單局攻下5分，以5：3逆轉贏球，明天要和台東縣爭冠。

「前5局打得好悶喔！」桃園市總教練唐安提到這場逆轉勝，仍忍不住表示，小朋友在前面的好球帶都沒有顧好，一直在追打對方投手的壞球，「我從第3局就在提醒小朋友好球帶顧好，也希望他們在球場上勇敢一點。」

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儘管桃園市在1局上先得1分，但花蓮紅在1局下就靠4棒潘柏君適時安打追平比數且在3局下又得2分，讓桃園市5局打完仍以1：3落後。此外，桃園市先發投手王弘元在3局上先失1分後，留下1出局一壘有人局面，由隊長林冠嶔接替登板後繳出3.2局無失分，也讓唐安稱讚他的救火表現「可圈可點」。

桃園市一直到6局上才突破花蓮紅先發投手高聖韓的投球，一開始就攻佔無人出局滿壘，最終更單局攻下4分，而高聖韓用90球完投6局失5分（2分責失分），也悲情吞敗。唐安認為今年的地主花蓮跟以往不一樣，滿有纏鬥力的，「接下來每個縣市都會慢慢起來，我們不能輕敵」。

這是桃園市第9度闖進威力盃冠軍戰，明天要拚第7冠，而對手台東縣則是第6度闖進冠軍戰，明天要拚第4冠，都希望抱回百萬冠軍獎金。

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