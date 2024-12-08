TPBL》太狠！國王32分差痛宰夢想家 刷新聯盟最大分差紀錄

新北國王林書豪（右）遭福爾摩沙夢想家馬建豪（左）嚴加看管。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王今在主場迎戰福爾摩沙夢想家，團隊火力兇猛，全隊6人得分超過雙位數，以121：89拿下勝利，32分差刷新聯盟最大分差紀錄，賽後6勝2敗獨居龍頭。

國王昨在主場力退新竹攻城獅，賽後戰績與夢想家同為5勝2敗，兩隊今正面交鋒，國王延續昨役贏球手感，首節命中率達54.2%，整節僅發生一次失誤，在曼尼高的壓哨拋投得手取得31：25領先。

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國王次節加足火力，在能裡能外奧帝帶領下將差距擴大至15分，不過他也在此節就陷入犯規麻煩，累積4次犯規，只能暫時退場，隨後林書緯在外線開火，讓雙方分差正式突破20分大關，夢想家前兩節打完陷入44：62落後，全隊只有高柏鎧得分超過雙位數。

新北國王林書豪（左）。（記者陳志曲攝）

夢想家易籃後仍無法有效限制國王火力，上半場命中率不到4成的進攻端同樣欲振乏力，國王帶著32分差進入決勝節，前三節打完先發5人得分都超過雙位數，勝負提前定調。

國王今團隊命中率54%，距離10月26日與攻城獅之戰的聯盟紀錄122分只差1分，沃旭本收下全隊最高24分，奧帝挹注19分，林書緯攻下16分，李愷諺拿下14分，林書豪11分進帳，曼尼高板凳出發貢獻15分。

夢想家今以馬建豪18分最佳，高柏鎧攻下15分，陳振傑替補上陣拿下13分，新洋將帕奇爾還在適應，僅拿4分、8籃板。

林書緯在外線開火。（記者陳志曲攝）

沃許本。（記者陳志曲攝）

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