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網球》穆雷快20年前就鎖定喬科維奇！前教頭看好昔日球王合作

2024/12/08 16:59

穆雷（左）過去和喬科維奇是場上勁敵。（資料照，取自ATP Tour X）穆雷（左）過去和喬科維奇是場上勁敵。（資料照，取自ATP Tour X）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）宣告與昔日勁敵穆雷（Andy Murray）破天荒合作，即將在2025年澳洲網球公開賽出擊，對此穆雷的前教練吉爾伯特（Brad Gilbert）相當看好，因為這位甫退役的蘇格蘭名將，快20年前就已鎖定塞爾維亞傳奇球星，非常清楚同梯喬科維奇的優缺點。

吉爾伯特還記得，2006年開始執教穆雷時，拿了一份現役球員名單，詢問他哪些對手帶來最大麻煩？直到如今這位63歲資深教頭仍記得穆雷當時反應：「他只回答：『這些人都不重要，只有喬科維奇！』」吉爾伯特告訴《ATP Tour》，如今穆雷與過去頭號競爭者合作，首度擔任教練力拚澳網，無疑再合適不過。

「我隱約感覺到喬科維奇要做點什麼。你不知道他真正想法，但他可能需要一些東西來激勵，顯然他和穆雷有著很深的淵源。」吉爾伯特認為，穆雷非常了解彼此，也知道喬科維奇最重視的假想敵，即被譽為「三巨頭」接班人的辛納（[Jannik Sinner）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），「現在這兩個年輕人來勢洶洶，我認為喬科維奇或許需要這種動力協助。」

喬科維奇和穆雷都出生於1987年5月，生日僅差一週，後者也是第三位當上喬科維奇教練的前世界球王，先前為阿格西（Andre Agassi）、貝克（Boris Becker）。「當我到澳洲，第一件事就是去看穆雷和喬科維奇訓練。」吉爾伯特直言，這肯定很有趣，想知道兩人能否碰撞出不同火花，更期待37歲喬帥東山再起，挑戰大滿貫25冠等歷史紀錄。

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