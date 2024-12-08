UBA》健行科大勢如破竹狂勝台體大46分 6連勝到手

劉丞勳。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕健行科大在113學年UBA公開男一級預賽第二階段勢如破竹，今天以118：72大勝台灣體大，拉出6連勝，有望完成主帥劉孟竹設定的7戰全勝之目標。

健行今天首節就以33：16攻勢打垮台體大，而一哥劉丞勳此仗進帳全隊最多22分，被劉孟竹形容是「微波爐」的潘偉傑也進帳17分，加上王鼎鈞13分、外籍生史密斯13分，最終快意打敗台體大，明天對陣上屆4強的虎尾科大，健行目標只有勝利，要以7連勝為這階段預賽劃下完美句點。

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值得一提的是，健行過往培養出不少優質控衛，像林俊吉、谷毛唯嘉、高錦瑋等，但他們身高都不到180公分，不過本屆負責控衛工作的楊皓祥、王鼎鈞、周宏綸則有一定的高度，當中屬楊皓祥185公分最突出，劉孟竹表示，除了把控衛高度拉高，鋒線也都有超過190公分，如此一來在攻防都可以帶給對手更大威脅。

劉孟竹指出，過去高中時期主打前鋒的楊皓祥，在暑假就安排專職打控衛，其實也遇到撞牆期，「我甚至只是用講的而已，他就有點眼框泛紅！」不過，楊皓祥歷經多個盃賽的洗禮，現在也逐漸掌握到打控衛的精隨，再加上王鼎鈞、周宏綸，讓健行的後場高度不會出現劣勢，更可以利用身材直接壓過對手。

潘偉傑。（大專體總提供）

劉丞勳。（大專體總提供）

王鼎鈞。（大專體總提供）

楊皓祥。（大專體總提供）

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