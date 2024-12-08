NBA》否認雷納德耶誕節前復出傳聞！快艇總教練泰倫魯：誰說的？

泰倫魯。（資料照，美聯社。）

〔體育中心/綜合報導〕日前曾有媒體報導稱雷納德（Kawhi Leonard）可能在耶誕節前復出，快艇總教練泰倫魯（Tyronn Lue）今日在接受媒體採訪時，不只否認了此傳聞，還表示他對這則消息毫不知情。

在今日快艇隊內訓練結束後，針對媒體提及雷納德復出的問題，泰倫魯給出了一連串的回應，其中包括雷納德可能在耶誕節前復出的消息。對此，泰倫魯表示他完全不知情，甚至追問記者：「誰說的？我不知道，我真的不知道。」隨後，當記者進一步詢問雷納德是否可能在此期間內復出，泰倫魯再度回答：「我不知道。」

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除了關於耶誕節的問題外，泰倫魯還提到雷納德已經開始進行場上的投籃訓練，並學習一些戰術：「他正在做他該做的事，他必須完成所有檢查，不能跳過任何步驟，當他完成後，我們才能進一步推進。」

然而，泰倫魯並未透露雷納德需要完成哪些檢查才能正式上場：「要達到百分之百的狀態，我不是醫生，我不知道。」泰倫魯表示，雷納德正在持續進步，目前已經回到球場參與一些活動，但尚未達到比賽要求的狀態。

根據《洛杉磯時報》指出，雷納德今日已經進行場上的投籃練習，完成了一些跳繩運動，並使用藥球進行多項訓練，以恢復右膝的傷勢。

此外，泰倫魯認為雷納德歸隊後，其防守能力能迅速融入團隊戰術：「他是一名以防守為核心的球員，可以防守場上5個不同位置的對手，這讓他融入我們的體系變得相當容易。」泰倫魯還提到，由於鄧恩（Kris Dunn）和小瓊斯（Derrick Jones Jr.）都是球隊頂級的防守球員，因此雷納德在歸隊初期不需要立即對抗對方的核心進攻球員，可以更專注於進攻，並逐步恢復比賽狀態。

「當他回來時，我們還不清楚他的體能狀態如何，但有這些防守型球員幫他做髒活與苦差事，將有助於他更快恢復，這對我們來說幫助很大。」泰倫魯補充道。

快艇在接下來的14天內僅有3場比賽，這將為球隊提供更多的訓練機會，也幫助雷納德與球隊近一步磨合，泰倫魯對此說道：「這段時間對我們非常有幫助，可以利用這段時間提升自己，同時希望有一天能迎接雷納德的回歸。」

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