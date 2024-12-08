晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA》否認雷納德耶誕節前復出傳聞！快艇總教練泰倫魯：誰說的？

2024/12/08 18:52

泰倫魯。（資料照，美聯社。）泰倫魯。（資料照，美聯社。）

〔體育中心/綜合報導〕日前曾有媒體報導稱雷納德（Kawhi Leonard）可能在耶誕節前復出，快艇總教練泰倫魯（Tyronn Lue）今日在接受媒體採訪時，不只否認了此傳聞，還表示他對這則消息毫不知情。

在今日快艇隊內訓練結束後，針對媒體提及雷納德復出的問題，泰倫魯給出了一連串的回應，其中包括雷納德可能在耶誕節前復出的消息。對此，泰倫魯表示他完全不知情，甚至追問記者：「誰說的？我不知道，我真的不知道。」隨後，當記者進一步詢問雷納德是否可能在此期間內復出，泰倫魯再度回答：「我不知道。」

除了關於耶誕節的問題外，泰倫魯還提到雷納德已經開始進行場上的投籃訓練，並學習一些戰術：「他正在做他該做的事，他必須完成所有檢查，不能跳過任何步驟，當他完成後，我們才能進一步推進。」

然而，泰倫魯並未透露雷納德需要完成哪些檢查才能正式上場：「要達到百分之百的狀態，我不是醫生，我不知道。」泰倫魯表示，雷納德正在持續進步，目前已經回到球場參與一些活動，但尚未達到比賽要求的狀態。

根據《洛杉磯時報》指出，雷納德今日已經進行場上的投籃練習，完成了一些跳繩運動，並使用藥球進行多項訓練，以恢復右膝的傷勢。

此外，泰倫魯認為雷納德歸隊後，其防守能力能迅速融入團隊戰術：「他是一名以防守為核心的球員，可以防守場上5個不同位置的對手，這讓他融入我們的體系變得相當容易。」泰倫魯還提到，由於鄧恩（Kris Dunn）和小瓊斯（Derrick Jones Jr.）都是球隊頂級的防守球員，因此雷納德在歸隊初期不需要立即對抗對方的核心進攻球員，可以更專注於進攻，並逐步恢復比賽狀態。

「當他回來時，我們還不清楚他的體能狀態如何，但有這些防守型球員幫他做髒活與苦差事，將有助於他更快恢復，這對我們來說幫助很大。」泰倫魯補充道。

快艇在接下來的14天內僅有3場比賽，這將為球隊提供更多的訓練機會，也幫助雷納德與球隊近一步磨合，泰倫魯對此說道：「這段時間對我們非常有幫助，可以利用這段時間提升自己，同時希望有一天能迎接雷納德的回歸。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中