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羽球》2屆奧運金牌「麟洋配」最後一舞！ 王齊麟發文提最重要的事

2024/12/08 19:40

李洋（右）與王齊麟（左）即將在年終賽迎來合拍的最後一舞。（資料照，記者陳志曲攝）李洋（右）與王齊麟（左）即將在年終賽迎來合拍的最後一舞。（資料照，記者陳志曲攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年世界羽聯年終總決賽即將在本月11日開打，由於李洋在今年宣布退休，李洋/王齊麟的2屆奧運金牌組合「麟洋配」將迎來國際賽最後一舞，王齊麟今天也發文抒發感想。

王齊麟寫道：「領完國光獎章、求完婚，今天出發杭州準備參加今年的最後一站賽事：BWF世界巡迴年終賽。這也是我和李洋搭配的最後一個賽事，我們當然還是會盡全力去拼，但這次對我們而言更重要的不是結果，而是要好好享受『麟洋配』最後一舞的每一場球賽。」

「從2018年底開始搭配，到這次2024的年終賽，共85場的國際大小賽事，我們承諾彼此要挑戰最高的頒獎台，我們經歷了各種高低起伏，我們一起創下了許多紀錄，更兩度完成了大家認為不可能的任務。這次，我們要開心的完成我們的最後一戰，為『麟洋配』畫下一個Happy ending。」

李洋與王齊麟此次被抽到A組，剛好跟台灣隊友李哲輝、楊博軒分在同組，其他對手還有丹麥頭號種子阿斯特魯普（Kim Astrup）/拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）、馬來西亞組合吳世飛/伊祖丁。

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