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自由車》馮俊凱破全國公路錦標賽個人計時賽道紀錄 傷癒復出封王

2024/12/08 17:53

全國自由車公路錦標賽個人計時賽由馮俊凱（中）封王。（圓創運動行銷提供）全國自由車公路錦標賽個人計時賽由馮俊凱（中）封王。（圓創運動行銷提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕113年全國自由車公路錦標賽個人計時賽項目於台東進行，傷癒復出的馮俊凱強勢回歸，以54分09秒寫下新的賽道紀錄，期許週日全長165公里個人公路賽再接再厲締造佳績。

馮俊凱今年六月底摔車導致韌帶斷裂，直到八月中旬才再騎車，只想著趕快恢復到比賽狀態，從當初被醫生宣判今年都不能騎車，到季末回歸好表現，阿凱特地感謝台中中山醫院高醫師及樂橙物理治療所團隊的協助，讓他從環九州、日本盃到全錦賽的表現讓人刮目相看。

個人計時賽路線每圈11.2公里，男子菁英組4圈共計44.8公里，馮俊凱賽前就以112年杜志濠的賽道紀錄54分13秒為目標，開賽穩定按照自己配速進行，雖然12月台東側風風向不斷改變，阿凱仍然以4秒之差寫下新的賽道紀錄，也成就跨年度的良性競爭，好消息傳到西班牙，足讓人在巴林車隊訓練營的杜志濠感覺非常振奮。

「全錦賽是我覺得自己可以把握的比賽，但是你要付出百分之兩百的努力去準備，很多人都叫我停下來，我覺得可以恢復得很好，以盡快回到賽場為目標，運動員就是這樣。」阿凱透露，傷後初期一度無法練車，那時候把身心封閉起來，不跟任何人講話，還好最終突破難關，並以前隊友新城幸也為例，即使生涯兩度股骨骨折都能重回賽場，自己傷勢也就不算什麼。

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