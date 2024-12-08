新北U18棒球邀請賽開打 花蓮李承洲6.1局好投聯手牛棚完封對手

花蓮縣先發投手李承洲。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，今（8）日於三重棒球場、天母棒球場及大都會球場等三地同時開打，此次共有21支棒球隊共同角逐金盃，即日起至14日為期7天賽程。體育局長洪玉玲表示，今年是外國球隊最多的一屆，希望透過國際交流的舞台，讓選手發揚光大。

早上首場在三重棒球場進行的A組預賽中，花蓮縣以3：0完封南投縣。1局上半花蓮縣靠著吳奕佑的內野安打攻下2分，隨後在滿壘情況下再靠觸身球保送擠回1分，首局結束就以3：0領先。花蓮先發投手李承洲繳出6又3分之1局無失分好投，與救援投手張譽瀚聯手完封對手，展現強大投手實力，成為花蓮勝利的關鍵。

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天母棒球場賽事也相當激烈，彰化縣以2：1，一分之差贏台北市；此外，大都會棒球場C組的比賽在最後7局掀起高潮，屏東縣在第2局結束先拿5分收場，但嘉義市則在第5局下半拿下2分後，第7局投手林宥安揮出逆轉的3分場內全壘打扳平比數，最終以5：5和局收場。

下午值得注意的是，連6屆霸主的新北藍隊，在天母棒球場迎戰日本神奈川隊，雖然神奈川隊首局先拿下1分，但新北藍在第2局、第5局共拿下3分，最終以3：2，1分差擊敗神奈川隊。

洪玉玲表示，這屆賽事三地同步開打，接下來幾日各隊將陸續展開激烈爭奪，值得一提是連6屆霸主新北藍隊能否再度衛冕，備受球迷期待。14日冠軍戰則於三重棒球場展開，賽事期間免費入場，ELTA體育4台、緯來電視網及Youtube等平台全程轉播，另外，此次賽事由富邦金控冠名贊助，冠軍隊伍將可獲得等值8萬元的獎品，亞軍、季軍及殿軍隊伍也將分別獲得4萬、2萬及1萬元的獎品。相關賽事資訊可關注「新北國際城市U18棒球邀請賽」及「新北運動聚點」粉專。

南投縣第2任投手廖健勛。（記者羅國嘉攝）

三重棒球場進行的A組預賽中，首場的花蓮縣以3：0完封南投縣。（記者羅國嘉攝）

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