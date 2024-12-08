NBA》近10場苦吞7敗！ 詹皇受訪談對球隊現況的看法

詹姆斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕在湖人昨日於延長賽兩分惜敗老鷹後，他們已經吞下了最近10場裡的第7場敗仗，對此陣中球星詹姆斯（LeBron James）在受訪時分享了對於球隊現況的想法。

本季至今湖人陣中傷兵頻頻，在過去的四場比賽中，湖人固定的先發後衛里佛斯（Austin Reaves）因傷缺陣，而在前場部分，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、伍德（Christian Wood）開季至今都還沒上過場，而第一替補中鋒海耶斯（Jaxson Hayes）也是因腳踝傷勢無法出賽。

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對此詹姆斯在接受《Spectrum Sportsnet》訪問時分享了自己的看法：「我們目前陣中前11好的球員，有5人沒辦法上場，為了因應這樣的狀況，我們進行了大量的嘗試和調整，但要找到解決辦法是一件極具挑戰性的任務。

這樣的狀況讓我們從開季至今沒有太多犯錯的空間，現在有五個球員缺陣，里佛斯不能上場，范德比爾特跟伍德本季還沒上場過，海耶斯跟希菲諾（Jalen Hood-Schifino）也不在。這些球員對我們來說都很重要，我不知道要怎樣才能幫助球隊度過難關，我們現在能做的就是努力撐住，不要被困境打倒，球隊就會慢慢好起來。」

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