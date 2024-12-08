TPBL》狀元雷蒙恩全能表現加碼灌籃秀 戰神力克雲豹豪取3連勝

戰神大勝雲豹。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台北台新戰神今踢館桃園永豐雲豹，在兩位新洋將麥卡倫、艾力克合轟42分，加上混血狀元雷蒙恩生涯首度先發繳出13分，終場以95：74擊退雲豹，近期收下3連勝。

戰神開賽攻勢猛烈，首節多點開花，包括艾力克獨攬10分，帶著35：16攻勢進入次節，第二節持續擴大領先，上半場打完已經取得64：32優勢，同是新外援的麥卡倫上半場就傳出9助攻，刷新隊友丁聖儒11月10日寫下的8次紀錄。

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雲豹易籃後在高錦瑋帶領下急起直追，戰神則進攻大當機，單節只拿8分，讓雲豹在第四節開打前落後只剩15分，不過雲豹末節氣力放盡，分數再度被拉開，最後苦吞2連敗。

艾力克今繳全隊最高23分，麥卡倫19分、8籃板、13助攻，雷蒙恩今攻守兩端都有好表現，拿下生涯最佳13分，另有8籃板、5助攻，還上演灌籃秀，展現狀元身手。

今天是雲豹近期9天5戰的最後一場，這5戰中還有2場打到延長賽，今又在賽前傳出金牌狀元林信寬因腳踝傷勢無法上陣的壞消息，高錦瑋拿下18分，威廉斯18分、15籃板，克羅馬挹注17分、7籃板。

戰神雷蒙恩上籃得分。（記者林正堃攝）

戰神丁聖儒與雲豹高錦瑋爭球。（記者林正堃攝）

戰神艾力克灌籃得分。（記者林正堃攝）

戰神麥卡倫上籃得分。（記者林正堃攝）

戰神蘇奕晉籃下強攻。（記者林正堃攝）

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