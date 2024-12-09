MLB》紅襪想補強先發輪值！ 有單季40轟潛力的小將恐成交易籌碼

卡薩斯。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕紅襪希望能在這個休賽季補強先發戰力，在先前兜售外野小將阿布瑞尤（Wilyer Abreu）不順利的情況下，據《波士頓環球報》記者史皮爾（Alex Speier）指出，紅襪決定把一壘砲手卡薩斯（Triston Casas）擺上貨架。

紅襪總管布瑞斯洛（Craig Breslow）曾在受訪時提到，球隊並沒有興趣在今年冬天送走卡薩斯，不僅稱讚他是一位具有單季40轟潛力的球員，還形容自己非常興奮隊上能有一位這樣的球員。

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不過近期史皮爾的報導中提到：「有多個消息來源指出，紅襪對於以卡薩斯換取先發投手保持開放態度，此外一位美聯球隊的總管表示，紅襪在跟他們洽談隊內先發投手時，選擇拿出卡薩斯當作他們的主要籌碼。」

史皮爾推測，紅襪會用卡薩斯為主的籌碼換取一位前段輪值，然後將德佛斯（Rafael Devers）移往一壘，三壘部分則會考慮簽下明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）或換來艾倫納多（Nolan Arenado）。

卡薩斯在2023年時曾繳出單季24轟的表現，而今年則是因為傷勢只出賽63場，繳出打擊率2成41、13轟及32分打點的成績，雖然他已逐漸在打擊上兌現自己的長打天賦，但當前紅襪對於先發投手需求可能大於卡薩斯的長打潛力。

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