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MLB》簽下2名前洋基投手仍不滿足！ 美媒透露大都會鎖定目標

2024/12/08 20:19

佛雷爾提（右）。（資料照）佛雷爾提（右）。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會在今年休賽季雖然有參與索托（Juan Soto）爭奪戰，但在投手面上也已經補強簽下2位前洋基投手蒙塔斯（Frankie Montas）與霍姆斯（Clay Holmes），《The Athletic》近期也透露，大都會的投手補強尚未完結。

大都會先發左投馬奈亞（Sean Manaea）在今年成為自由球員，並拒絕大都會的合格報價，不過消息指出，大都會仍有考慮把他給簽回來。但目前至少有另一支球隊也有接觸馬奈亞，倘若大都會未能簽回馬奈亞，那可能的備案還有艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）、佛雷爾提（Jack Flaherty）、皮維塔（Nick Pivetta）以及畢爾勒（Walker Buehler）。

畢爾勒（右）。（資料照）畢爾勒（右）。（資料照）

消息指出，大都會現在是對艾歐瓦迪最有興趣的球隊之一，本季他29場先發投170.2局，防禦率3.80，每局被上壘率1.10，而母隊遊騎兵也想把他簽回。此外，大都會先前就傳出想要畢爾勒，聯盟就有消息透露，大都會也聯繫過佛雷爾提與皮維塔。

29歲的佛雷爾提今年於老虎回春，在季中交易轉戰道奇後助隊奪冠，聯盟消息透露他有機會拿到一張4到6年的合約，而31歲的皮維塔則被認為有機會拿到一張3年或4年的合約。

目前大都會擁有的先發輪值有千賀滉大、彼得森（David Peterson）、霍姆斯（從後援轉先發）、蒙塔斯，深度方面也有布萊克本（Paul Blackburn）和梅吉爾（Tylor Megill）。

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