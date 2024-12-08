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PLG》台鋼獵鷹3洋將拿72分 賞鋼鐵人4連敗續當兩聯盟唯一0勝球隊

2024/12/08 20:03

鉑金25分、11籃板，帶領台鋼獵鷹獲勝。（PLG提供）鉑金25分、11籃板，帶領台鋼獵鷹獲勝。（PLG提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕PLG台鋼獵鷹今天3位洋將合力進帳72分，最終以93：87打敗高雄鋼鐵人，在主場兩場都敗退的鋼鐵人吞下開季4連敗，目前也是兩聯盟PLG、TPBL唯一都沒有勝場進帳的球隊。

鋼鐵人昨天首度在「暫時主場」高雄流行音樂中心海音館出賽，結果卻遭聯盟龍頭領航猿震撼教育，以94：123吞下對戰2連敗。

鋼鐵人今天首節雖然打出不錯氣勢取得領先，但第三節就遭到獵鷹後來居上，再來也無法追過，只能黯然吞敗仗，此仗登錄新洋將威爾，他僅上場11分鐘拿到2分，也讓喬迪20分、18籃板，陳范柏彥21分的生涯新高，全部都是白忙一場，普萊斯則有18分、7籃板。

獵鷹在客場踢館成功，鉑金25分、11籃板，飛雷神23分、6籃板及4助攻，替補上場的洋將翟蒙效率最好，打24分鐘就砍進3顆三分球，斬獲24分，本土則只有谷毛唯嘉進帳13分最多。

鋼鐵人本土一哥陳范柏彥攻下生涯新高21分的生涯新高。（PLG提供）鋼鐵人本土一哥陳范柏彥攻下生涯新高21分的生涯新高。（PLG提供）

鋼鐵人新洋將威爾開箱，首場僅拿2分（PLG提供）鋼鐵人新洋將威爾開箱，首場僅拿2分（PLG提供）

獵鷹後衛谷毛唯嘉進帳13分。（PLG提供）獵鷹後衛谷毛唯嘉進帳13分。（PLG提供）

飛雷神23分、6籃板及4助攻，帶領台鋼獵鷹獲勝。（PLG提供）飛雷神23分、6籃板及4助攻，帶領台鋼獵鷹獲勝。（PLG提供）

鋼鐵人喬迪。（PLG提供）鋼鐵人喬迪。（PLG提供）

鉑金25分、11籃板，帶領台鋼獵鷹獲勝。（PLG提供）鉑金25分、11籃板，帶領台鋼獵鷹獲勝。（PLG提供）

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