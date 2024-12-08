桌球》世界球王、球后打頭陣 中國隊輕取南韓完成衛冕

林詩棟在第三點男單連拿3局，幫助中國隊關門成功。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕主力盡出的中國隊，今晚在2024年國際桌總混合團體世界盃桌球賽決賽，以8:1輕取南韓隊，連續兩年將冠軍留在成都。

由世界球王王楚欽、球后孫穎莎領軍的中國隊，在第二階段8強循環賽曾以8:4擊敗南韓，也是中國隊本屆混團賽失局最多的一戰。

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今天再度對決，中國隊排點也做出調整，改由混雙世界排名第一的王楚欽/孫穎莎在第一點混雙率先登場，南韓則依舊推出趙大成/申裕斌。

今年摘下巴黎奧運混雙金牌的王楚欽/孫穎莎，首局在9:9連得2分，11:9先馳得點。趙申配第2局在10:8聽牌下，雖然錯過5個局點，但也化解對手4個局點，最後在驚滔駭浪中以19:17扳回一城。

第3局，王孫配一路領先以11:4拿下，也讓中國隊奪回氣勢。

世界排名第2的王曼昱，隨後在第二點女單以11:3、11:7、11:2橫掃世界排名33的南韓新秀金娜英；第三點男單由世界排名第2的「小石頭」林詩棟對決18歲的名將之後吳晙誠，過去雙方四度交手林詩棟保持全勝，今天再度遭遇，林詩棟也未遭頑抗，很快的以11:6、11:4、11:6連下3局，順利完成關門任務。

南韓本屆吞下兩敗都是輸給中國，連兩屆以亞軍作收。

由直拍橫打名將黃鎮廷、一姐杜凱琹領銜的香港隊，在稍早的銅牌戰8:2擊退羅馬尼亞，獲得銅牌，締造隊史最佳戰績。

世界排名第二的王曼昱從金娜英手中拿下3局。（取自ITTF官網）

香港隊擊敗羅馬尼亞贏得銅牌後，全隊開心得跳起來慶祝。（取自ITTF臉書）

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