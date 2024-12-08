晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》世界球王、球后打頭陣 中國隊輕取南韓完成衛冕

2024/12/08 21:20

林詩棟在第三點男單連拿3局，幫助中國隊關門成功。（取自ITTF官網）林詩棟在第三點男單連拿3局，幫助中國隊關門成功。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕主力盡出的中國隊，今晚在2024年國際桌總混合團體世界盃桌球賽決賽，以8:1輕取南韓隊，連續兩年將冠軍留在成都。

由世界球王王楚欽、球后孫穎莎領軍的中國隊，在第二階段8強循環賽曾以8:4擊敗南韓，也是中國隊本屆混團賽失局最多的一戰。

今天再度對決，中國隊排點也做出調整，改由混雙世界排名第一的王楚欽/孫穎莎在第一點混雙率先登場，南韓則依舊推出趙大成/申裕斌。

今年摘下巴黎奧運混雙金牌的王楚欽/孫穎莎，首局在9:9連得2分，11:9先馳得點。趙申配第2局在10:8聽牌下，雖然錯過5個局點，但也化解對手4個局點，最後在驚滔駭浪中以19:17扳回一城。

第3局，王孫配一路領先以11:4拿下，也讓中國隊奪回氣勢。

世界排名第2的王曼昱，隨後在第二點女單以11:3、11:7、11:2橫掃世界排名33的南韓新秀金娜英；第三點男單由世界排名第2的「小石頭」林詩棟對決18歲的名將之後吳晙誠，過去雙方四度交手林詩棟保持全勝，今天再度遭遇，林詩棟也未遭頑抗，很快的以11:6、11:4、11:6連下3局，順利完成關門任務。

南韓本屆吞下兩敗都是輸給中國，連兩屆以亞軍作收。

由直拍橫打名將黃鎮廷、一姐杜凱琹領銜的香港隊，在稍早的銅牌戰8:2擊退羅馬尼亞，獲得銅牌，締造隊史最佳戰績。

世界排名第二的王曼昱從金娜英手中拿下3局。（取自ITTF官網）世界排名第二的王曼昱從金娜英手中拿下3局。（取自ITTF官網）

香港隊擊敗羅馬尼亞贏得銅牌後，全隊開心得跳起來慶祝。（取自ITTF臉書）香港隊擊敗羅馬尼亞贏得銅牌後，全隊開心得跳起來慶祝。（取自ITTF臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中