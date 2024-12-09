棒球》12強民氣可用 最強轉運手官大元有感:「不要讓下一個戴資穎被埋沒了」

12強引爆全國棒球熱，一百多個棒球孩子繼續尋夢，有朝一日也能成為台灣之光。（記者黃照敦攝）

〔記者黃照敦／新北報導〕儘管12強奪冠已過半個月，激情仍未退散，台灣國手活動行程滿檔，各地政府實質獎勵遍地開花，假日簡易球場、公園都可看到父親、孩子上演「投打對決」的溫韾畫面，一個扮演林昱珉、拿球棒當然是台灣隊長陳傑憲，至於已經上了棒球這艘船的家庭，信心大增，也期待未來家裡出個台灣之光，光耀門楣。

看準這波棒球熱，一家球探公司引進美國專做棒球數據檢測的系統，7日在台北大學棒球場辦了一場台灣棒球菁英檢測大會，邀請12強首席教練高志綱當活動大使，吸引大學以下100多位具有底子的球員前來，就連青棒霸主穀保家商都帶來20多位球員受測，除了要測驗自己的攻守體能數據量化外，並製成球探報告、球員檔案和影片，收錄進球員資料庫建檔，尋求被外界看到，甚至最好能因此有出國發展的機會多少望子成龍的親友團也在旁緊盯關心，12強奪冠，要靠棒球翻轉人生的機會，顯然已不再是夢想。

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目前在台南長榮大學任教的前職棒雷公隊內野手林郁捷也來取經，「現在棒球已經不一樣了，一定要科學化、數據化，你看12強的情蒐、運科就知道，我們也是要不斷學習，才能跟上。」

曾協助台灣隊經典賽情蒐的大學棒球教練林郁捷體認12強奪冠，情蒐和運科的重要性。（記者黃照敦攝）

另一方面，在12強棒球熱一波接一波，許多年輕棒球員更堅定信心，中信兄弟退役投手官大元也以自己成立的「台灣元動力運動發展協會」理事長身分，到場關切這些追夢的棒球孩子，他說:「我們是協辦單位，希望挖掘更多棒球人才，就像能投160公里球速的林振瑋也是經此過程獲得美職球隊青睞。」

官大元表示，成立協會的目的是要協助將有限的運動資源做整合分配，「我曾經受邀到一個棒球重點學校演講，發現倉庫堆滿數十支補助生申請下來的全新鋁棒擺在哪不用，我心想為何不送到更多、更需要的地方。很多政府的資源都只下到重點學校，給了之後就不管了，也就造成有些學校資源富有、但更多學校根本分不到政府資源。」

官大元還舉例，遇過一個很有運動天分的孩子，但因為家庭背景不好，無法繼續到較好的環境訓練，最後放棄運動這條路，他覺得相當可惜，也許下一個「戴資穎」就這樣被埋沒了，「我希望協助像我這樣單親家庭出身的小孩，繼續他們的運動夢想，不一定打棒球，其他運動也可以，這是我站出來的主要目的。就像我打棒球大家幫我取的外號叫『中職轉運手』，也希望這些有潛力的運動孩子有機會轉運、翻轉他們的人生。」

41歲的官大元今年5月在大巨蛋引退，目前還在中信兄弟有顧問職，他跟領隊表達過，現階段最想陪伴家裡兩個小孩，並沒有擔任教練的急迫性，球隊北上時偶而回去從旁協助年輕球員。

台灣隊首席教練高志綱擔任活動大使。（記者黃照敦攝）

官大元。（資料照，記者塗建榮攝）

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