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MLB》索托爭奪戰報價逾7億美元 美媒指洋基優勢是「法官」賈吉

2024/12/09 07:52

索托（右）、賈吉（左）。（資料照，法新社）索托（右）、賈吉（左）。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕26歲強打索托（Juan Soto）爭奪戰，紐約郵報資深記者海曼（Jon Heyman）今天在社群媒體發文指出，若假設其他條件相同，洋基爭奪索托的優勢就是「法官」賈吉（Aaron Judge）。

海曼在X上指出，賈吉從一開始就表示，不介意索托的薪資超過他，並提到索托的薪水有可能是賈吉的兩倍；其次，據傳索托很喜歡賈吉在打線上安排在他後面，也欣賞賈吉身為球隊領袖的表現。

海曼先前撰文指出，目前有5隊爭取索托，洋基和大都會的報價已經提升至7.1億至7.3億美元之間，大都會的報價略高於洋基。

該文提到，另外3支爭奪索托的球隊，包含紅襪、藍鳥、道奇，目前尚未有跡象退出競爭行列，不排除其中有一隊的報價會超過洋基、大都會。不過，海曼也說，索托並不一定會選擇報價較高的球隊，

索托今年在洋基出賽157場，交出41轟、109分打點，打擊率2成88，選到129次保送，上壘率為4成19，長打率為5成69，整體攻擊指數為0.988。

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