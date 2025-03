MLB》索托爭奪戰報價逾7億美元 美媒指洋基優勢是「法官」賈吉

索托(右)、賈吉(左)。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕26歲強打索托(Juan Soto)爭奪戰,紐約郵報資深記者海曼(Jon Heyman)今天在社群媒體發文指出,若假設其他條件相同,洋基爭奪索托的優勢就是「法官」賈吉(Aaron Judge)。

海曼在X上指出,賈吉從一開始就表示,不介意索托的薪資超過他,並提到索托的薪水有可能是賈吉的兩倍;其次,據傳索托很喜歡賈吉在打線上安排在他後面,也欣賞賈吉身為球隊領袖的表現。

海曼先前撰文指出,目前有5隊爭取索托,洋基和大都會的報價已經提升至7.1億至7.3億美元之間,大都會的報價略高於洋基。

該文提到,另外3支爭奪索托的球隊,包含紅襪、藍鳥、道奇,目前尚未有跡象退出競爭行列,不排除其中有一隊的報價會超過洋基、大都會。不過,海曼也說,索托並不一定會選擇報價較高的球隊,

索托今年在洋基出賽157場,交出41轟、109分打點,打擊率2成88,選到129次保送,上壘率為4成19,長打率為5成69,整體攻擊指數為0.988。

