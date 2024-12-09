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MLB》傳老虎對金河成有興趣 美媒評是球隊理想人選、但難獲長約

2024/12/09 08:51

金河成。（資料照，今日美國）金河成。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士南韓籍好手金河成今年季後跳脫合約，成為自由球員。根據《底特律自由新聞》記者Evan Petzold近日在播客節目《The Days Of Roar podcast》提到，老虎隊對金河成有興趣。

金河成在今年8月中旬時右肩受傷，決定動手術治療，賽季也因此報銷。他與教士的4年2800萬美元合約於今年季後到期，金河成不執行下賽季800萬美元合約的選擇權，進入自由市場。

現年29歲的金河成今年出賽121場，交出11轟、47分打點，打擊率2成33，整體攻擊指數為0.700。金河成今年主要鎮守游擊，共419次守備機會出現11次失誤，守備率為0.974。金河成曾在2023年奪得國聯工具人金手套獎。

先前傳出藍鳥、巨人、以及原東家教士，都對金河成有興趣。不過，巨人隊日前以7年1.82億美元大約網羅強打游擊手阿德梅斯（Willy Adames）後，巨人可能因此會退出競爭金河成的行列。

由於金河成動肩部手術，有可能會缺席明年開季。他的經紀人波拉斯（Scott Boras）曾表示，金河成可能會在明年4月底歸隊。

美媒《MLBTradeRumors》推估，雖然仍有一些球隊提出以多年合約網羅金河成的想法，但為金河成提出4年至5年的保障合約是有風險的，有可能會是一份2年合約（可能外加第2年選擇權）。金河成和波拉斯也可能會尋求1年短約。

《MLBTradeRumors》指出，健康的金河成在許多方面是老虎隊的理想人選，他的高擊球率/低三振率的打法，對一支在上壘率和盜壘數方面都排在聯盟末段的老虎隊說，是極大的助力。而且身為右打的金河成，也能平衡以左打為主的老虎隊打線，金河成能在內野多個位置擁有出色的防守能力，他可以滿足球隊在三壘或游擊方面的需求。

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