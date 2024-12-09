NBA》七六人一哥復出就贏球 恩比德談膝傷：很沮喪

恩比德今天復出攻下全隊最高31分，幫助七六人擊敗公牛。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕七六人一哥恩比德（Joel Embiid）終於在今天對公牛的比賽復出，而球隊也在三巨頭合體下，以108比100擊敗公牛，賽後恩比德分享了近期受傷的心境，坦言非常沮喪。

七六人今天擊敗公牛，恩比德一復出就繳出31分12籃板的好成績，賽後被問到這幾個月受傷的情況，恩比德坦言他非常沮喪，表示其實膝蓋沒有受傷，但就是一直出現腫脹，球團和他不斷在尋找原因。

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「我過去幾個月就一直在說，我感到非常沮喪，有些事情一直找不出原因，這讓讓我非常困擾，因為我想要每一場比賽都打。」恩比德說道。

恩比德開季因為膝傷和禁賽，一口氣缺席了9場比賽，接著打了4場後，又因為膝蓋腫脹休息了超過2週時間。

今日七六人三巨頭合體，喬治（Paul George）攻下12分，馬克西（Tyrese Maxey）貢獻25分，《ESPN》統計指出，3人一起在場上打了26分鐘，這26分鐘淨勝公牛14分，這也讓恩比德有信心，儘管開季戰績悽慘，但相信七六人還具有競爭力。

「一切都從健康開始。」恩比德說，他認為只要球隊保持健康，他們可以與聯盟中任何一支球隊抗衡。

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