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MLB》「人生沒有2連敗、飲食就是實戰」 今永昇太獻自創語錄

2024/12/09 09:43

今永昇太。（資料照，美聯社）今永昇太。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊日籍31歲左投今永昇太旅美首年就交出15勝的優異成績單，今永近日回到日本參加棒球活動，指導約150名小選手。今永受訪談到，他認為「人生沒有2連敗」，當初挑戰大聯盟的時候就已經贏一次了。

根據《體育報知》報導，昨天現場有小選手問到，「要如何讓身體變強壯呢？」今永對此回答，「大家都很喜歡吃白飯、麵包、烏龍麵之類的吧？但像是魚、肉、雞蛋、納豆等等，要攝取這些蛋白質，回家後請媽媽幫你們計算蛋白質攝取量。」

今永昇太在活動後受訪說明，今年大家都說自己的體型有變，但其實體重沒有太大變化，自己從4、5年就開始注意飲食，今年這一整年來，身體狀況才徹底改變，「我有一句非常喜歡的話，『飲食就是實際表現』，飲食沒有練習，任何吃進去的東西都會成為身體的一部分，只要有這樣的意識，選擇的每一道菜都會隨之改變。」

再加上用不熟悉的英語等，今永昇太在旅美第一年充滿挑戰。今永表示，「這是我自己創造的一句話，『人生沒有2連敗』，因為當你挑戰的那一刻，就已經算贏了一次，即使挑戰失敗，那也只是1勝1敗。所以，人生只有2連勝的機會，正因如此，我才對任何事情都會去挑戰，無論是學習英語、或是適應美國的食物。我的原則不是挑戰一件事情，而是挑戰所有事情。」

今永昇太今年在大聯盟菜鳥賽季交出15勝3敗、防禦率2.91的優異表現，共投173.1局賞174次三振，被打擊率為2成25，每局被上壘率為1.02。

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