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體育 籃球 NBA

NBA》約基奇兩天狂轟104分 金塊反彈大勝老鷹

2024/12/09 10:17

約基奇（左）今天48分14籃板8助攻準大三元，金塊30分大勝老鷹。（美聯社）約基奇（左）今天48分14籃板8助攻準大三元，金塊30分大勝老鷹。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金塊MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）今天繼續開啟「全力模式」，繼昨天砍下生涯新高56分後，今天又拿下48分，而金塊也在爆冷輸給巫師後反彈，在客場以141比111大勝老鷹。

金塊今天「背靠背」客場出戰老鷹，不過球隊在昨天爆冷輸給巫師後，今天觸底反彈，完全沒有顯露出連續出戰的疲態，早早就取得雙位數領先，上半場終了前，約基奇還投進了中場壓哨三分，帶領球隊以71比48領先。

第三節老鷹力圖振作，一度將落後追到20分內，不過末節一開始就被金塊斯特勞瑟（Julian Strawther）、皮克特（Jalen Pickett）投進2顆三分，比數又擴大到28分，最後7分鐘金塊換回主力先發守住比賽，終場30分大勝老鷹，終止對手6連勝。

此戰金塊團隊繳出62.9%的高命中率，三分外線27投12中，也有44.4%的水準，四節比賽得分皆破30分，反觀老鷹全場命中率僅40.6%，三分球40次出手僅命中9球。

約基奇今天繳出48分14籃板8助攻準大三元數據，兩天「背靠背」加總貢獻104分30籃板16助攻。

其他球員方面，小波特（Michael Porter Jr.）26分7籃板，頂替穆雷（Jamal Murray）先發的魏斯布魯克（Russell Westbrook）9分11助攻，布朗（Christian Braun）17分8籃板，斯特勞瑟攻下板凳最高13分，金塊今天全員登場，皆有得分紀錄。

老鷹部分全隊6人得分上雙，一哥楊恩（Trae Young）15分10助攻，替補杭特（De'Andre Hunter）攻下全隊最高20分。

小波特（左）拿到全隊次高26分。（美聯社）小波特（左）拿到全隊次高26分。（美聯社）

楊恩（左）今天僅拿到15分，不過送出10助攻。（美聯社）楊恩（左）今天僅拿到15分，不過送出10助攻。（美聯社）

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