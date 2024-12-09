12強》「台灣尚勇」春聯夯！ 蔡其昌將免費發送

中華職棒會長蔡其昌將印製「台灣尚」春聯免費發放，民眾反應熱烈。（擷取自蔡其昌Threads）

〔記者歐素美／台中報導〕台灣在世界十二強棒球賽中勇奪冠軍，中華職棒會長、立委蔡其昌將免費印製「台灣尚勇」春聯供民眾免費索取，並在網路上詢問大家春聯放置發放地點，結果一天內，民眾提供的發放地點就逾一千個，還有人提議開放自製或付費領取；蔡其昌笑說，「很可怕」，大家的熱情令人感動，因是全國性的，數量無法預估，目前還在規劃如何處理，但已定調將免費發送，以感謝球迷支持台灣棒球。

台灣在世界十二強棒球賽中勇奪冠軍，全國充斥喜悅，彌漫一股棒球風，其中，「台灣尚勇」應援曲不僅在台灣風行，更是風靡國際，日前蔡其昌透過「脆（Threads）」表示將印製「台灣尚勇」春聯 ，最後定版直式春聯，並詢問大家發放通路的問題，希望在台中的其他地區，每個縣市找一兩個點寄放供大家免費領取，獲得網友踴躍回應。

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許多網友主動提供地址，表示願意代為發放，有補習班業者表示，十二強對於中學生很有激勵的精神，希望將這個奮戰精神帶給學生；還有藥局業者說，可以支援總機會長，有發實名制快篩經驗；甚至五金行、台派餐廳、水餃攤、早餐點、中醫診所等業者都主動報名。

蔡其昌說，一天之中，經助理統計回報，有意願提供的放置地點已逾1000個，大家的熱情實在令人感動，有很多人怕會長虧爆，希望能付費領取，大家的好意他都收到了，但他發放春聯20年了，主要是跟大家分享新年祝福，不是為了獲利。

蔡其昌強調，為了感謝球迷支持台灣棒球，春聯不會收費，甚至他每年印製發放的1元小紅包，今年也會添加棒球元素，以紀念世界十二強棒球賽奪冠的光榮歷史。

蔡其昌還笑說，「很可怕」！因為是全國發放，數量不知如何預估，初步將採兩階段因應，第一階就是先印製一部分，看民眾反應再決定加印與否，但到目前為止，也還沒有估算出究竟要印多少數量，他表示，將請同仁研究整理後，再進一步公布領取資訊。

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