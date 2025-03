MLB》MVP連線還不夠！道奇搶索托給誘因 提恐怖四連星打線組合

左起至右依序為大谷翔平、索托、貝茲、佛里曼。圖為本報合成照。(法新社、今日美國資料照)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕26歲強打索托(Juan Soto)爭奪戰,傳出包含洋基、大都會、道奇、紅襪、藍鳥等5隊積極爭取。紐約郵報資深記者海曼(Jon Heyman)今天在大聯盟的《MLB Network》節目中表示,道奇與索托會面時,提出當家的MVP連線與索托組成的恐怖打線組合。

道奇去年以10年7億美元大約網羅日本巨星大谷翔平,並與貝茲(Mookie Betts)、佛里曼(Freddie Freeman)組「MVP」連線。道奇今年最後在世界大賽擊敗洋基,勇奪隊史第8冠。

海曼在節目中說,當道奇隊與索托會面時,道奇告訴球隊打線名單會是,第一棒大谷翔平,第二棒索托,第三棒貝茲,第四棒佛里曼。

海曼也提到,道奇隊的報價傳出是約6億美元,還沒有達到7億美元這個數字,如果道奇隊的報價能接近這個數字,可能會成為一個主要因素。

此外,海曼先前撰文提到,洋基和大都會的報價已經提升至7.1億至7.3億美元之間,大都會的報價略高於洋基。

索托今年在洋基出賽157場,交出41轟、109分打點,打擊率2成88,選到129次保送,上壘率為4成19,長打率為5成69,整體攻擊指數為0.988。

Heyman said that when the Dodgers had their meeting with Juan Soto, they told him the batting order would go:



Ohtani, Soto, Betts, Freeman



Added Dodgers haven't gotten to a $700M offer, but could be a 'major factor' if they get close to that number pic.twitter.com/t3mHVk0QDy