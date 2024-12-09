MLB》道奇以5.5億台幣約簽今年20轟的康佛托 仍想續留「西語老師」

明星外野手康佛托。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年奪得世界大賽冠軍的洛杉磯道奇持續補強，根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）在社群媒體X上發文指出，道奇與明星外野手康佛托（Michael Conforto）達成合約共識，這份合約估計是1年1700萬美元（約新台幣5.5億元）左右。

羅森索提到，據消息指出，道奇仍沒有放棄續留外野強打T.赫南德茲（Teoscar Hernandez），因為康佛托是左打，T.赫南德茲是右打。

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現年31歲的康佛托近兩年效力舊金山巨人，今年出賽130場交出20轟、66分打點，打擊率2成37的表現，整體攻擊指數（OPS）為0.759。

康佛托是大都會在2014年選秀會首輪第10順位選進的好手，曾在2017年大都會時期入選明星賽，生涯在大聯盟9年累積167轟、平均打擊率2成51。

Source confirms: Michael Conforto to Dodgers. First: @Feinsand — Ken Rosenthal （@Ken_Rosenthal） December 9, 2024

T.赫南德茲。（資料照，今日美國）

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