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體育 籃球 NBA

NBA》差點連兩戰50分 金塊主帥笑：給約基奇機會刷了

2024/12/09 11:32

約基奇（右）昨天攻下56分，今天攻下48分，差點連兩天得分上看50分。（USA TODAY Sports）約基奇（右）昨天攻下56分，今天攻下48分，差點連兩天得分上看50分。（USA TODAY Sports）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天141比111大勝老鷹30分，MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）繳出48分14籃板8助攻準大三元，差點連兩天得50分，賽後金塊總教練馬龍（Michael Malone）笑說，已經給他機會「刷」了。

金塊今天一掃昨日爆冷敗給巫師的陰霾，賽後總教練馬龍在休息室發表總結，將代表整場最佳防守的項鍊頒給魏斯布魯克（Russell Westbrook），並在會議結束前笑說：「小丑（約基奇外號），我們給你機會拿50分了，只是沒有辦到。」

過去NBA發生過多次連續兩場得50分的紀錄，包含布萊恩（Kobe Bryant）、畢爾（Bradley Beal）、傑米森（Antawn Jamison）等人都曾完成過這項紀錄。

而對於今天贏球，馬龍表示金塊今天防守很好，讓老鷹投丟了60球，且比賽一直處於領先狀態，不再是從落後反擊，在客場擊敗6連勝的老鷹，是一場很棒的反彈。

約基奇昨天罕見說出「重話」，暗指隊友表現太差，今天賽後受訪時則表示，團隊能量今天好多了， 對於差點連兩天拿50分，約基奇說就是保持侵略性，而且隊友都有做球給他，他也有把球投進。

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